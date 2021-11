Hausfasnet soll 2022 wieder stattfinden

Die Fasnet 2022 soll trotz Corona stattfinden: Darin sind sich die Mitglieder der Vereinigung Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) einig. Abordnungen aller Zünfte haben sich nun unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Vorschriften im Kurzentrum Bad Buchau zu ihrer Arbeitstagung getroffen. Hauptthemen waren die Fasnet 2022 und die Verleihung des IKE-Siegels an weitere Zünfte der VFON.

In ausgiebigen Beratungen wurde deutlich, dass die Mitgliedszünfte des VFON den einmütigen Wunsch hegen, die Fasnet 2022 trotz der aktuellen Corona-Pandemie auszurichten. Ziel sei es, die sogenannte Hausfasnet in den jeweiligen Ortschaften ausrichten zu können, so der VFON. Dazu zählen zum Beispiel Veranstaltungen wir Zunft- oder Bürgerbälle, Brauchtumsabende, Maskenvorstellungen in Kindergarten oder Schule, Schülerbefreiung und Kinderball sowie alle weiteren Saalveranstaltungen, bei denen eine Zugangskontrolle und das Einhalten der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg möglich ist.

Narrenbaumstellen ja, Narrentreffen nein

Auch sollen Brauchtumsveranstaltungen im Freien wie Narrenbaumstellen, Bürgermeisterabsetzung, Kinderumzüge und Umzügen mit Teilnehmern der Heimatgemeinde oder eng befreundeten Narrenzünften (Ausnahme für Narren-Bruderschaften beziehungsweise -Landschaften) stattfinden können. Auf eine aktive Bewerbung dieser Veranstaltungen wollen die Mitgliedszünfte jedoch verzichten, um zu großen Zuschauermassen zu verhindern.

Die Zünfte der VFON werden in der kommenden Saison 2022 auf das Ausrichten von großen, überregionalen Narrentreffen verzichten. Ebenfalls werden die Zünfte derartige Veranstaltungen im kommenden Jahr auch nicht besuchen.

Unesco-Siegel für die Moorochsen

Beim alljährlich stattfindenden Ringlindenmessen in Heudorf wird drei weiteren Zünften der VFON das Siegel als Immaterielles nationales Kulturerbe der Unesco verliehen. Nach den Zünften aus Steinhilben und Obermarchtal, die das Siegel bereits tragen dürfen, wird dieses nun auch den Zünften aus Bad Buchau, Großengstingen und Scheer verliehen. Mit dieser Auszeichnung wird festgestellt, dass sich die Zünfte um den Erhalt des Kulturgutes der „Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht“ verdient gemacht haben. Weitere Anträge der Zünfte liegen bereits vor und werden momentan von der Trägerorganisation und der Unesco geprüft.