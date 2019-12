„Haus mit Herz“ wird reich beschenkt

Bad Buchau (sz) - Im Schlepptau von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht hat es für das „Haus mit Herz“ in Bad Buchau im zwei Spenden mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1705 Euro gegeben. Einmal waren es 205 Euro vom Reinerlös der Veranstaltung „Musik und Mundart“, die im Oktober dieses Jahres im Bischof-Sproll-Gemeindehaus über die Bühne ging. Die Bargeldübergabe in Form einer kunstvollen Collage an Vorstand Josef Martin, den Chef der Seniorengenossenschaft Riedlingen und an Michaela Höfer, die Pflegedienstleitung des Hauses, vollzogen die drei Initiatoren Ulrike Heger, Hans Jäger und Rosi Schorr. Die große Überraschung aber war ein Scheck über 1500 Euro, den die Bad Buchauer Privatinitiative mit Armin Schmid, Pino Iannavelli und Michael Rauscher den Verantwortlichen im „Haus mit Herz“ überreichte.

Vor rund drei Jahren hatte das Bad Buchauer Trio die Idee, ihre tiefverwurzelte Verbundenheit mit der Stadt und dem Federsee in Form einer Spendenaktion in die Tat umzusetzen. Dies sei nicht zuletzt, so Armin Schmid, auch mit viel Arbeit verbunden gewesen, aber in erster Linie hätte das Herz und die Hilfsbereitschaft den Ausschlag gegeben. Zur Feier des Tages wurden alle Anwesenden mit knackigen und süßen Sachen aus dem Nikolaus-Säckchen beschenkt.