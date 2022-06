Hauptversammlung der Buchauer Moorochsenzunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu ihrer Hauptversammlung hat kürzlich die Narrenzunft Moorochs e.V. eingeladen. Zunftmeister Uwe Vogelgesang konnte neben zahlreichen treuen Mitgliedern auch Bürgermeister Peter Diesch, einige Gemeinderäte sowie eine kleine Abordnung der Gabelbruderzunft Ertingen begrüßen.

Zunftmeister Uwe Vogelgesang blickte auf ein trostloses während der Corona-Pandemie eigentlich nicht stattgefundenes Narrenjahr 2021 zurück. „A bissle Fasnet“ habe es aber dank der Kreativität einiger Mitglieder zum Glück wenigstens virtuell oder als Fasnetsweg gegeben. Für die Zunftratswahl im kommenden Jahr wünscht er sich mehr Mitglieder, die bereit sind als Zunftrat auch Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen und um etwas junges Blut in das Gremium zu bringen. Dies sei existenziell wichtig für die Moorochsenzunft, so Vogelgesang weiter.

Schriftführer Markus Grübel ergänzte die Ausführungen und gab einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2022, eine neue Homepage und das Jubiläum 2023.

Die Gilden der Moorochsenzunft, die Brauchtumsgruppe, die Jungnarren und die Gardemädels konnten ebenfalls keinerlei Aktionen durchführen, hoffen aber allesamt auf das laufende Jahr.

„Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen in einem Jahr ohne Veranstaltungen“ vermeldete Säckelmeisterin Andrea Sontheimer. In Zukunft stelle es eine Herausforderung dar, Brauchtum und Fasnet langfristig für Mitglieder bezahlbar zu halten, aber für den Verein andererseits auch wirtschaftlich. Neues wagen aber Brauchtum bewahren sei ein Spagat, bei dem es darum ginge, viele Ansichten und Argumente gegeneinander abzuwägen, so Sontheimer weiter, die ihrerseits ihr Amt im kommenden Jahr nicht mehr weiterführen möchte.

Auch Bürgermeister Peter Diesch blickt auf zwei merkwürdige Jahre zurück. Er würde es sehr bedauern, wenn es nicht gelingen sollte, innerhalb der Moorochsenzunft einen Generationenwechsel zu vollziehen.

Als Vater Federsee wurden die Amtsinhaber Andreas Leidig und Daniel Glaser für weitere zwei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, ebenso wie Markus Glaser als Büttel.

Markus Grübel stellte das sogenannte „Azubi-Projekt“ vor, über welches eine neue Homepage erstellt wird. Siegfried Grimm präsentierte kurz den ersten Entwurf der neuen Seiten. Nach über 25 Jahren will er die laufende Pflege und Aktualisierung ab Fertigstellung allerdings in eine neue Verantwortlichkeit übergeben.