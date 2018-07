Harpunenjagd auf dem Federsee

Das Thema Fischfang möchte das Federseemuseum Bad Buchau am Sonntag, 22. Juli, von 12 bis 17 Uhr facettenreich und auch kulinarisch aufbereiten.

Wie kam in längst vergangenen Zeiten der Fisch auf den Tisch? Mit welchen Methoden und Geräten wurden Fische gefangen und auf welche Art zubereitet? Darauf gibt es vielfältige Antworten, die Sabine Horlacher den Besuchern eindrucksvoll und geschmackvoll vorstellen möchte. Kinder können sich mit dem Herstellen „Netzsenkern“ vertraut machen. Diese kleinen Gewichte aus Stein hielten die Unterleine des Fischernetzes am Boden, während sie in Kombination mit so genannten Netzschwimmern aus leichtem Holz Stellnetze senkrecht im Wasser halten. Eine einfallsreiche wie effektive Methode, die bis heute beim Fischfang angewandt wird.

Seit dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 15 000 Jahren ließen sich Menschen immer wieder an den Ufern des Federsees nieder – ein attraktiver Siedlungsplatz, denn der reiche Fischbestand der oberschwäbischen Gewässer bescherte den Menschen einen reichhaltigen Speiseplan. Große Hechte und fette Schleien, aber auch Wels, Rotauge, Karpfen oder Flussbarsch waren in den urzeitlichen Fanggründen begehrte Beute und sicherten eine eiweißreiche Ernährung.

Zunächst mit eiszeitlichen Harpunen, später mit bronzezeitlichen Reusen und keltischen Fangstationen rückten sie den Fischen zu Leibe. Besonders aus jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Pfahlbaudörfern gibt wertvolles Fundgut Zeugnis davon. Neben zahlreichen, oft fragilen Fischereigeräten geben auch kleinste Reste von Fischwirbeln, -gräten und -schuppen Auskunft über die Entwicklung der Fischerei in den vergangenen 15 000 Jahren.

Auffällig ist dabei, dass die in dieser Zeit verwendeten Angelhaken, Harpunen, Netze und Reusen technisch bereits so ausgereift waren, dass sie in fast unveränderter Weise bis in die Neuzeit hinein benutzt wurden. Hechte und Welse jagte man am Federsee in der Bronzezeit mit Knebelharpunen.

In der neuen Dauerausstellung sind wertvolle Originalfunde dazu präsentiert, die im Dullenried, in der Siedlung Forschner sowie der Wasserburg Buchau gefunden wurden. Mit welcher genialen Strategie und Fangmethode Hechte gefangen wurden, zeigt die authentisch rekonstruierte keltische Fischfanganlage im archäologischen Freigelände. Sie war ursprünglich im Mündungsbereich des Federbaches gelegen und bildet ein Ensemble aus mehreren Pfahlhütten mit vorgelagerten Leitwerken.

Am Sonntag gibt es zudem von 13.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, mit dem Einbaum den Museumsteich zu umrunden, sich im Speer schleudern zu üben oder Stockbrot am Lagerfeuer zu backen. Um 15 Uhr wird eine kostenlose Führung durch das Freigelände angeboten.