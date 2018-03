Handyfotos sind Teil des Programms

Der Fanfarenzug Alleshausen präsentiert am Freitag, 23. März, das Kabarettisten-Duo Kohlhepp-Boettcher mit dem Programm „Denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun“. Beginn ist um 20 Uhr in der Federseehalle Alleshausen. Für den Abend haben sich die Kabarettisten ein besonderes Schmankerl ausgedacht: Die Besucher können Fotos von sich mitbringen, wenn sie diese nicht ohnehin auf dem Handy bei sich haben. Per SMS können sie dann die Fotos an die Abendadresse schicken. Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher werden sie dann in ihr Programm einbauen – und völlig neue Geschichten darin entdecken. Zum Einsatz sollen dabei laut Programm hemmungsloser Gesang kommen, schier menschenunmögliche Akrobatik und beeindruckende Kombinatorik.