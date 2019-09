Handwerkskunst und Handgemachtes

Zu einem kleinen Volksfest hat sich der Herbstmarkt auf der Bachritterburg entwickelt. Bei herrlichen Herbstwetter fanden viele Besucher den Weg zur Bachritterburg und durften dabei einige interessante Stunden erleben.

Traditionelles Handwerk, natürlich produzierte Lebensmittel und handverarbeitete Produkte aus natürlichen Rohstoffen und Materialien werden bei den Verbrauchern wieder hochgeschätzt. Ob Almkäse, Leinöl, Produkte aus Amaranth, frisch gebackenes Bauernbrot, Gemüse und Obst bis hin zu Likören, Schnäpsen und Eierlikör, alles war im Angebot der Händler auf der Bachritterburg zu finden. Ebenso Köstliches von Feld und Garten, wie biodynamisch produziertesGemüse- und Kräutersorten.

Schon vor dem Burgtor waren einige Händler zu finden und in der Seilerei konnten sich die Besucher selbst ein Seil herstellen. Auch verschiedene Produkte aus Seilen zeigten interessante Einblicke in die Seilerei.

Auf dem Burghof zeigte die Zimmerei Traub aus Daugendorf, die ja damals den Wehrturm gebaut hat, den Umgang mit altem Werkzeug zur Holzbearbeitung. Mit Zimmermannsäxten bearbeiteten die Handwerker einen mächtigen Stamm zu einem rechteckigen Balken. Daneben sollte mit einem Handbohrer ein Stamm ausgehölt werden und daraus, wie früher üblich, eine Wasserleitung entstehen. Eine schweißtreibende Angelegenheit für die Zimmermänner.

Viel Interessantes konnte auch am Stand des Bezirksimkerverbands über die Imkerei und die Produkte der Biene erfahren werden. Wie aus Leder Taschen oder kleine Beutel für Krimskrams entstehen, zeigte der Lederer. Kinder durften hier auch selbst Hand anlegen und die kleinen Beutel mit bearbeiten.

Zu sehen war zudem, wie naturbelassene Wolle gesponnen und nach dem Färben im Webstuhl weiterverarbeitet wird. Sogar Produkte aus Beton gab es auf der Burg. In der Schmiede stand der „Burgchef“ persönlich am Amboss. Museumsleiter Simon Paintner-Frei schmiedete für die Besucher kleine Haken, wobei die Kinder auch mal selbst die glühenden Eisenteile zurechthämmern durften.

Weitere Aussteller waren im Wehrturm zu finden und ganz oben im Wehrgeschoss konnten sich die Kleinsten an einem Puppentheater erfreuen. Neben den vielen handwerklichen Attraktionen und kulinarischen Leckerbissen unterhielt die Big Band Memmingen die Gäste mit einer besonderen musikalische Delikatesse in ihrem typischen Big-Band-Sound. Vor der Burgschänke reichte der Partnerschaftsverein delikaten Pineau und edle Cognacs aus Segonzac und in der Burgschänke sorgte Küchenmeister Markus Zelinka und sein Team für Speis und Trank.