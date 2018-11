Handwerkliches für den weihnachtlichen Gabentisch

Herrlich romantisch präsentiert sich die Bachritterburg Kanzach, wenn sie am Wochenende des ersten Advents, in diesem Jahr am 1. und 2. Dezember, ihre Tore zum „Zauberhaften Advent im Turm“ öffnet. Vor der stimmungsvollen Kulisse der mittelalterlichen Burganlage können sich die Besucher auf Weihnachten einstimmen.

Aber nicht nur im Wohn- und Wehrturm, sondern auch im Burghof und in den Räumen der Vorburg wird allerhand Weihnachtliches präsentiert. Hochwertige Holzarbeiten erfreuen ebenso wie mexikanischer Silberschmuck, Kerzen aus Bienenwachs, Artikel aus Glas und Glasmalerei, weihnachtliche Gestecke und Christbaumschmuck. Leckeres wie raffinierte Marmeladen und Gelees oder Kräutersalze werden ebenso angeboten wie Naturwolle und allerlei Gestricktes, Gesticktes, Gefilztes, hier vor allem Hüte und Kappen, und Genähtes. Neu in diesem Jahr sind auch Papierengel, die aus alten Buchseiten entstehen. Vieles wird sich wohl auf den Gabentischen wieder finden und den Beschenkten Freude bereiten. Dazu gehören auch Geschenkgutscheine für Jahreskarten oder Ferienangebote der Bachritterburg selbst.

Auch der Kanzacher Kindergarten mit seiner Leiterin Gabi Eidinger ist wieder dabei. Neben kleinen Bastelarbeiten werden an ihrem Stand Waffeln gebacken und Glühwein oder Kinderpunsch kredenzt. Der Partnerschaftsverein offeriert Pineau, einen Aperitif und Cognac von den Erzeugern der Grande Champagne, dem besten Anbaugebiet für Cognac überhaupt. An beiden Tagen wollen die Damen der Burgschänke und die Vereine mit wärmenden Getränken und Kulinarischem dafür sorgen, dass sich die Besucher wohl fühlen.

Untermalt wird die weihnachtliche Stimmung von sanften Harfenklängen, an beiden Tagen, vorgetragen von Arno von der Biegenburg, sowie dem Chor „Dreams and Harmonie“ am Sonntag ab 15 Uhr.

Mit einem Eintrittspreis von 2 Euro für Erwachsene soll in diesem Jahr der örtliche Kindergarten unterstützt werden, der sich im Gegenzug an seinem Stand mit einem Glas Glühwein der Punsch bei den Besuchern für diese Hilfe bedankt.