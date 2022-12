Handballaktionstag am SBBZ Lernen Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Raus aus dem Klassenzimmer und rein in die Sporthalle hieß es am Handballaktionstag für die Schülerinnen und Schüler des SBBZ Lernen.

Schon im Vorfeld freuten sich die Schüler sehr auf diesen Tag und konnten es kaum erwarten bis es endlich los ging. Gemeinsam mit ihrer Konrektorin und Sportlehrerin Regina Schniertshauer begrüßten sie herzlich Frau Rebecca Hägele vom Bad Buchauer Handballverein.

Rebecca Hägele führt öfter solche Aktionstage durch und konnte so natürlich auch sofort die Buchauer SBBZ-Schüler begeistern. In der Halle wurden verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die Schülerinnen und Schüler ihr Geschick beim Werfen, Prellen oder im Spiel unter Beweis stellen konnten. Am Ende waren sich alle einig: „Das hat großen Spaß gemacht!“

Das SBBZ Lernen bedankt sich für die Kooperation und hofft auch zukünftig auf eine inspirierende Zusammenarbeit mit dem Handballverein Bad Buchau.