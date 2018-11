Handball-Männer wollen zurück auf die Erfolgsspur

Zwei Heimspieltage der Handballabteilung des SV Bad Buchau werden an den Samstagen 17 und 24. November in der Schulsporthalle in Bad Buchau ausgetragen.

Am Samstag, 17. November, um 12.30 Uhr beginnt die weibliche C-Jugend mit ihrem Spiel gegen den TV Isny. Die Buchauer Spielerinnen stehen zurzeit auf dem vierten Tabellenplatz hinter dem TV Isny. Um 14 Uhr bestreitet die weibliche D-Jugend das zweite Spiel gegen die TG Biberach. Diese stehen in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Daher haben die Buchauerinnen hier eine schwere Aufgabe vor sich. Die weibliche B-Jugend empfängt dann um 15.20 Uhr mit der SG Schemmerhofen/Uttenweiler den bisherigen Tabellenletzten. Dies hat aber nichts zu bedeuten da die Buchauer Spieleinnen zur Zeit noch weniger Spiele als die SG Schemmerhofen/Uttenweiler hat und nur dadurch zwei Plätze weiter oben in der Tabelle stehen. Im vierten Spiel um 17.10 Uhr trifft die Frauenmannschaft auf den TSV Bernstadt. Die Buchauerinnen stehen zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und Bernstadt direkt dahinter. Dies wird sicherlich ein spannendes und packendes Spiel. Der Sieger wird nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz zwei stehen. Den Abschluss mit dem letzten Spiel um 19 Uhr bestreitet die Männermannschaft gegen den TSV Laichingen. Vorige Saison wurden gegen diesen Gegner beide Spiele gewonnen Es wäre für die Buchauer wichtig, mit drei Punkten auf die Erfolgsspur der letzten Saison zurückzukommen.

Am 24. November beginnt wieder die weibliche C-Jugend um 12.30 Uhr mit ihrem Spiel gegen den TSZ Lindenberg. Um 14 bestreite die weibliche D-Jugend das zweite Spiel gegen den SG Argental, und um 15.20 Uhr empfängt die weibliche B-Jugend den TSZ Lindenberg. Im vierten Spiel um 17.10 Uhr trifft die Frauenmannschaft auf den TSF Ludwigsfeld – wieder ein Gegner, der in der Tabelle hinter den Buchauerinnen steht und ihren Platz mit einem Sieg streitig machen könnte. Den Abschluss mit dem letzten Spiel um 19 Uhr bestreitet die Herrenmannschaft gegen den TSV Bad Saulgau 3. In den letzten Jahren konnte dieses Spiel nie gewonnen werden und die Buchauer Handballer werden alles daran setzen, diese Serie dieses Jahr zu brechen und einen Heimsieg zu holen.