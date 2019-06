Haldenfest: Punktlandung im ersten Anlauf

Da sag noch mal einer, dass die Tiefenbacher nicht festen können – nur das Wetter muss eben mitspielen, um unter freien Himmel zu feiern. So war es für die Musikkapelle Tiefenbach eine Zitterpartie, bis die Entscheidung gefällt war, ob das Haldenfest tatsächlich an Christi Himmelfahrt stattfinden kann. Aber im Nachhinein ging die Rechnung voll auf: Der Wettergott spielte toll mit, genauso wie die drei Gastkapellen.

Zum Frühschoppen hielt die Musikkapelle aus Frankenhofen die Haldenfestbesucher musikalisch bei Laune, am Nachmittag die Ostalbkrainer aus Heidenheim und die Balzheimer Musiker übernahmen die Feierabendunterhaltung. Der Haldenfestplatz war um die Mittagszeit restlos voll. Die Mittagessen-Ausgabe wurde bestürmt und die Besucher lobten den reichhaltigen Mittagstisch. Auch an der Kaffee- und Kuchenausgabe tummelten sich die Gäste,den ganzen Tag über war reger Betrieb. Viele Vatertagsausflügler machten einen Abstecher oder verweilten auch länger auf dem Haldenfest, ob nun als Männertruppe oder mit der Familie, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Die Tiefenbacher Feuerwehr übernahm in gewohnter Manier die Parkplatzeinweisung.