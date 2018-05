Haldenfest an Fronleichnam

Ein Gartenfest unter freiem Himmel versprechen die Tiefenbacher, wenn sie zum Haldenfest einladen. Das heißt aber auch, dass die Veranstalter von der Musikkapelle Tiefenbach auf gutes Wetter angewiesen sind. Deshalb laden die Musiker nun an Fronleichnam, 31. Mai, zum Gartenfest in die Halde und bangen abermals um gutes Wetter. Umgeben von Natur und Vogelgezwitscher werden die Haldenfestgäste von der Naturbühne aus mit zünftiger Blasmusik unterhalten. Dafür hat der Veranstalter die Musikkapellen aus Ochsenhausen und Uttenweiler engagiert. Die Musikkapelle Tiefenbach bewirtet die Gäste. Alle Ausflügler auf dem Federseerundwanderweg können quasi am Vorbeigehen einen Abstecher aufs Gartenfest machen. Die kleinen Gäste können sich die Zeit auf dem Spielplatz und dem ausgedehnten Gelände um den Haldenfestplatz vertreiben. Etliche Parkplätze finden sich direkt vor Ort am Federseerundwanderweg und für diejenigen, die einem kleinen Fußmarsch nicht abgeneigt sind, bieten sich zahlreiche weitere Parkmöglichkeiten auf dem großen Gemeindesaal-Parkplatz.