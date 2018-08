Ja ist denn da schon Winter, fragte sich ein Leser der Schwäbischen Zeitung, als am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Gewitter mit starkem Hagel über der Region niederging. 20 Minuten lang habe es gehagelt, der Regenmesser zeigte 50 Liter Wassermenge an. Der bis Donnerstagmittag schöne Gemüsegarten wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Fast drei Stunden lang hielten sich die Hagelkörner im Garten, bevor sie dahinschmolzen. Foto: privat