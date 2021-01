Häsabstauben einmal anders – „Online-Fasnet“ startet

Noch Anfang Oktober haben die Verantwortlichen der Bad Buchauer Moorochsenzunft auf wenigstens „a bissle Fasnet“ gehofft. Alle größeren Veranstaltungen mit vielen Personen waren zu der Zeit bereits für die Fasnet 2021 komplett abgesagt, aber auf eine kleine Hausfasnet haben natürlich alle gehofft und lange Zeit sah es hierfür auch recht gut aus. Angepasste Aktionen mit einem Hygienekonzept waren auch bereits ausgearbeitet und wurden von der Stadt Bad Buchau vorbehaltlich der Pandemielage genehmigt. Aber daraus werde jetzt eher nichts werden, so die Narrenzunft. Stattdessen plane man nun eine kleine themenbezogene Online-Fasnet. Ziel sei es, über einzelne Videosequenzen die Höhepunkte der Fasnet an den traditionellen Terminen online zu präsentieren und so trotz allem wenigstens ein kleines bisschen Brauchtum zu leben. Die Akteure kommen alle aus wenigen Familien und der Inhalt der jeweiligen Drehtermine wurde mit dem Ordnungsamt abgestimmt und freigegeben. Da ein Dreh auf dem Marktplatz sicherlich doch einige Neugierige angelockt hätte, wurde dieser kurzerhand ins derzeit geschlossene Steinzeitdorf des Federseemuseums verlegt. Zum traditionellen Häsabstauben am Dreikönigstag ist nun auf der Moorochsen-Homepage unter www.moorochs.de der erste Teil veröffentlicht worden. Hier finden sich auch die weiteren Veröffentlichungstermine und aktuelle Informationen während der bevorstehenden Fasnet 2021. Foto: Klaus Weiss