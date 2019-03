Hölz übergibt Rathausschlüssel an Schultheiß

In einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Halle am Bahnhof ist am Freitagabend der bisherige Kanzacher Bürgermeister Erwin Hölz verabschiedet und sein Nachfolger Klaus Schultheiß vereidigt worden.

Der stellvertretende Bürgermeister Erich Reichert begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter auch die Bürgermeisterkollegen aus dem Gemeinde-Verwaltungsverband, Ehrenbürger Rudolf Obert, die Kanzacher Feuerwehr und weitere Abordnungen der Vereine und Kanzacher Gruppierungen und nicht zuletzt der Kanzacher Gemeinderat. Reichert hielt Rückschau auf die vergangenen zwölf Jahre der Ära Hölz in Kanzach. Hölz habe sich immer hilfsbereit gezeigt, und war sich keiner Arbeit zu schade – ob als Pelletskurier für den Kindergarten oder als Parkplatzeinweiser an der Bachritterburg. Viele Projekte, viele Rohrbrüche in den Straßen, der Radweg nach Dürnau und auch ein neues Baugebiet konnten in der Amtszeit von Hölz angegangen werden. Nach seiner Wahl zum Unlinger Bürgermeister habe Hölz zusammen mit seinem Amtsnachfolger Schultheiß die geregelte Rathausübergabe vorbereitet.

Hölz wollte keine große Verabschiedung, so sein Wunsch. Nach weiteren Dankesworten war Erwin Hölz als Bürgermeister offiziell entlassen. Einen kleinen Birnbaum überreichte Reichert als Dankeschön an Hölz, der zwar nicht sofort Früchte trage, aber bis dahin könne er ja die Essengutscheine in der Schenke der Bachritterburg einlösen, die zudem mit einem neuen Koch das kulinarische Angebot erweitern wolle.

„Sie sind unser Hoffnungsträger“ richtete Reichert danach die Worte an Klaus Schultheiß. Inzwischen habe man sich im Gemeinderat bei verschiedenen Veranstaltungen schon etwas besser kennengelernt und sei sich sicher, dass Schultheiß als neuer Bürgermeister Kanzach weiter voranbringen werde. Danach sprach Klaus Schultheiß mit erhobener Hand die Vereidigungsworte.

Ende der Doppelbelastung

In Vertretung von Landrat Dr. Heiko Schmid überbrachte Manfred Storrer die Grußworte des Landkreises Biberach. Es sei nicht zu verdenken, dass Hölz nach seinem Wahlerfolg in Unlingen um die vorzeitige Entlassung aus dem Amt in Kanzach bat. Der Abschied von einer erfüllenden und ausfüllenden Aufgabe sei aber auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Die große Erfahrung im Kommunalbereich könne er nun in Unlingen einbringen und die Zeit der Doppelbelastung nun abschließen. Überzeugt war Storrer, dass Klaus Schultheiß als neuer Bürgermeister seine Vorhaben, wie im Wahlkampf vorgebracht, umsetzen könne. Auch die Erfahrungen aus den bisherigen Ämtern, auch als Stadtrat in Bad Buchau, seien für Kanzach sicher ein Pluspunkt. Die Spuren von Hölz könne er als Orientierung nehmen, aber gleichwohl müsse er seinen eigenen Pfad in Kanzach finden.

Mit tiefsinnigen Worten, an Erwin Hölz gerichtet, verabschiedete Verbandsvorsitzender Peter Diesch diesen aus den Reihen der „Federseemafia“, wie die Bürgermeister im Verband scherzhaft genannt werden. Nachdenkliche Worte gingen danach an Klaus Schultheiß. Hätten früher die Schultes zu den „drei Dorfheiligen“ gehört, sei das aber heute nicht mehr so, manchmal sehe sich der Schultes fast gar als „primus inter pares“ (der Erste unter Gleichen) der immer schuld sei wenn es schlecht laufe, aber natürlich nicht in Kanzach. Für die Kanzacher Vereine überbrachte Timoth Fetscher die Grußworte. Dankesworte für die gute Zusammenarbeit gingen an Erwin Hölz. Die Türen zu allen Vereinen stehen dem neuen Bürgermeister ab sofort offen, Schultheiß solle eintreten und an dem vielfältigen und bunten Leben in Kanzach teilnehmen.

In seiner Abschiedsrede hielt Hölz noch einmal Rückblick auf seine Amtszeit. Hölz gab ehrlich zu verstehen, dass die Grußworte und lobende Worte ganz einfach gut getan hätten. Immer habe er versucht, sich an den Leitspruch „Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“ zu halten. Ingesamt blieben ihm nicht die Projekte in Erinnerung, sondern die Menschen, mit denen er dabei zu tun hatte. Es sei ihm eine Ehre gewesen, der Bürgermeister für alle Kanzacher gewesen zu sein.

Das Beste für Kanzach zu geben, versprach Klaus Schultheiß in seiner Antrittsrede. Das habe er auch mit dem Diensteid bekräftigt. Bei allem Eifer und Engagement müsse er aber klarstellen, dass der Bürgermeister kein Alleinherrscher sei, sondern nur mit dem Gemeinderat zusammen tragfähige Lösungen möglich sind. Schultheiß zeigte einige seiner Punkte auf, mit den er Kanzach weiter bringen möchte. Danach händigte Erwin Hölz symbolisch den Rathausschlüssel an Schultheiß aus und wünschte ihm viel Erfolg.

Bei dem anschließenden Stehempfang konnten die Kanzacher sich dann auch noch persönlich von Hölz verabschieden und mit dem „Neuen“ auch einige Worte wechseln.