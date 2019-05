Höchste Auszeichnung für Felix Menz

Bereits 1949 wurde der VdK-Ortsverband in Bad Buchau gegründet Anlässlich der Hauptversammlung im Bischof-Sproll-Haus feierte der Ortsverband das 70. Gründungsjahr im Beisein des 99-jährigen Felix Menz, eines der Gründungsmitglieder.

Der kleinen Feierstunde voraus ging die Hauptversammlung mit den üblichen Regularien eines Vereines. Bericht des Vorstandes, Kassenbericht und was sonst noch dazu gehört. In Vertretung von Bürgermeister Peter Diesch nahm Charlotte Mayenberger die Entlastung der Vorstandschaft und einige Wahlen vor. Die Wahlen brachten nur kleine Veränderungen mit sich. Zum neuen Kassier wurde Karl Heinz Wontke und zum Schriftführer Hermann Ahlers gewählt, ansonsten wurde alle Posten von der Versammlung bestätigt.

Nach einem Klavierstück von Renate Bechtle durfte der Vorsitzende Elmar Bechtle zu der Feierstunde, das 70. Gründungsjahr der VdK Ortsgruppe, Felix Menz, als noch einziges Gründungsmitglied von 1949 im Saal begrüßen. Menz kam 1944 verletzt aus dem Krieg zurück und fand im Rathaus als Amtsdiener einen Arbeitsplatz. Im Februar 1949 war Menz als damals noch üblicher „Ausscheller“ im Städtle unterwegs, um die Bevölkerung zur Gründung der Ortsgruppe des VdK einzuladen. Menz erinnert sich noch gut daran, dass Bürgermeister Knittel zu ihm gesagt habe „Da kommst du auch dazu, du bist schließlich auch einer der Kriegsgeschädigten.“ Und so trafen sich 14 Kriegsversehrte im „Rad“ zur Gründungsversammlung, und seitdem ist Menz mit weiteren 341 Mitglieder auch aus den Federseegemeinden in der Buchauer Ortsgruppe dabei.

Dies nahm Helmut Stebner, der Vorsitzende vom VdK-Bezirk Biberach zum Anlass, Felix Menz mit der höchsten Auszeichnung des VdK, das „Große Goldene Treueabzeichen mit Brillant“ für 70 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Zunächst mit unbewegter Miene ließ sich Menz das Abzeichen ans Revers heften. „I be koin Redner“ , meinte Menz danach lachend und freute sich über die die vielen Gratulanten und die Flasche Wein, die ihm von Elmar Bechtle überreicht wurde.

Tiefgreifende Einblicke in das Wirken des VdK gab danach Helmut Stebner in seiner Laudatio an die Versammlung im Saal bevor mit einem weiteren Klavierstück die Feierstunde bei Kaffee und Kuchen ausklang.