Häuslebauer können bald loslegen

Endspurt für die Bauarbeiten im Dürnauer Neubaugebiet: Wohl bis Mitte Oktober sollen die Erschließungsarbeiten für Reise II am Ortsende Richtung Braunenweiler abgeschlossen sein. Dann können, falls das Wetter noch mitspielt, die ersten Häuslebauer tätig werden. Fünf der insgesamt neun Bauplätze seien schon verkauft, berichtet Dürnaus Bürgermeister Bernhard Merk, der sich besonders über den Zuzug junger Familien freut.

Noch dominieren Bagger und große Erdhaufen das Neubaugebiet, das sich als Verlängerung des Dinkelwegs im Süden Dürnaus anschließt. Doch schon bald werden heimelige Einfamilienhäuser, Gärten mit Bäumchen, Sträuchern und Spielgeräten das Bild bestimmen. Wie schnell das gehen kann, hat sich nebenan im Baugebiet Reise I gezeigt. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde den letzten der insgesamt neun Bauplätze verkauft. Seit Juli wird deshalb an der Erschließung von Reise II mit ebenfalls neun Bauplätzen gearbeitet – eine überschaubare Größe, doch ein Zeichen dafür, dass sich die 430-Einwohner-Gemeinde stetig, aber moderat weiterentwickelt.

Immerhin: Fünf der 700 bis 800 Quadratmeter großen Bauplätze sind schon verkauft. Ohne, dass die Gemeinde sie groß vermarktet hätte, so Bürgermeister Bernhard Merk. „Das lief alles über Mund-zu-Mund-Propaganda und über unsere Gemeinde-Homepage.“ Bei der Vergabe kämen nicht nur Einheimische zum Zuge, der letzte Bauplatz etwa sei an Zuzügler vergeben worden. Aber: Familien werden bewusst bevorzugt, erläutert Merk die Vergabekriterien. Als ergänzendes Angebot soll ein Kinderspielplatz entstehen.

Und auch bei der Preisgestaltung sei sich der Gemeinderat einig gewesen, dass die Bauplätze für Familien erschwinglich bleiben sollen, so Merk. „Jeder spricht ja gerne von Familienfreundlichkeit, das wollen wir auch ehrlich umsetzen.“ Dazu gehöre auch das Angebot im Kindergarten, der für 450 000 Euro zum Ganztagsbetrieb erweitert wurde.

78, 79 Euro kostet der Quadratmeter in Reise II, voll erschlossen, wozu auch eine Glasfaserverbindung bis zum Haus gehöre. Die Gemeinde habe einen „sehr guten Preis“ machen können, ist sich Merk sicher, da sich die Erschließungskosten mit 551 000 Euro im Rahmen gehalten hätten. Dabei habe die Gemeinde auch von der jüngsten Neuerung des Baugesetzbuchs (Paragraf 13b) profitieren können. „Die Folge war, dass die Bauplatzpreise günstiger ausgefallen sind, da zusätzliche Gutachten und Stellungnahmen weggefallen sind“, so Merk. Auch das baurechtliche Verfahren habe sich beschleunigt.

Auf der anderen Seite habe die Gemeinde bei der Oberflächenentwässerung hohe Anforderungen erfüllen müssen. Um das Regenwasser von der Anhöhe jenseits der Braunenweiler Straße zu fassen, war ein neuer Kanal erforderlich, der zu einem Regenrückhaltebecken mit 430 Kubikmeter Fassungsvermögen führt. Damit sei jedes Haus in Reise II an zwei Leitungen angeschlossen, erklärt Merk. Denn über der – allein für das Oberflächenwasser vorgesehen – Leitung verläuft der Abwasserkanal, der über den Dinkelweg weitergeführt wird. Mit 380 000 Euro machen die Kosten für die Oberflächenentwässerung so mehr als zwei Drittel der Erschließungskosten aus.

Dennoch wird die Gemeinde wahrscheinlich den im Haushalt eingeplanten Kredit von 150 000 Euro nicht in Anspruch nehmen müssen, schätzt Merk. „Wir haben über die vergangenen Jahre gut gewirtschaftet, dank der Unterstützung der Kämmerer“, findet der ehrenamtliche Bürgermeister. Und zu den Ersparnissen kommen nun noch die Erlöse aus dem Bauplatzverkauf.

Wachstum ist endlich

Doch trotz der erfreulichen Nachfrage nach Bauplätzen: In absehbarer Zeit wird die Gemeinde wohl an die Grenzen des Wachstums stoßen. Reise III stehe zwar schon auf der Agenda, berichtet Merk. Doch der nächste, östlich von Reise I vorgesehene Bauabschnitt dürfte etwas bescheidener ausfallen, da der „kulturhistorische Streuobstwiesenbestand“ – so wurde es in einem Gutachten formuliert – keine allzu große Bautätigkeit mehr erlaubt.

Ziel sei es ja ohnehin, vor dem Außen- den Innenbereich, also den Dorfkern, zu entwickeln, so Merk. Doch das gestalte sich ebenfalls schwierig. Denn hier gereicht Dürnau ausgerechnet das zum Nachteil, was das Dörfchen auszeichnet: seine schmucken, alten Fachwerkhäuser. Der Denkmalschutz stelle hier einfach hohe Anforderungen, sagt Merk. Hinzu kommt, dass viele Hofstellen noch bestehen und wegen des Emmissionsrechts eine Innenentwicklung erschwere. „Hier“, sagt der Bürgermeister, „sind eben kleine Schritte notwendig, um die Bewohner mitzunehmen“.