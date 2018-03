Häsrückgabe, Neubestellungen und Lauforden

Die Häsrückgabe für die an der Fasnet bei der Narrenzunft Moorochs Bad Buchau ausgeliehenen Häser und Masken findet am Samstag, 24. Februar, statt. Von 13 bis 14.30 Uhr können die Leihgaben im Zunftheim beim Narrenbrunnen, Schlossplatz 8, zurückgegeben werden. Die Narrenzunft Moorochs bittet dringend um die Einhaltung dieser Zeiten. Die Häser sollten in einem sauberen, frisch gewaschenen Zustand zurückgegeben werden. An diesem Tag nicht zurückgegebene Häser und Masken muss die Zunft in Rechnung stellen. Häswartin Heidi Fechner nimmt zugleich Bestellungen für Hässtoff und Masken für die kommende Fasnet entgegen. Anträge für Lauforden sind ebenfalls während der Häsrückgabe sowie beim Vorstand oder über die Moorochsen-Homepage erhältlich.