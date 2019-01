Gut gerüstet in die dritte Amtszeit

Gestärkt mit guten Wünschen und ausgestattet mit einem „Gesundheitsrucksack“ tritt Bürgermeister Peter Diesch seine dritte Amtszeit als Bad Buchaus Bürgermeister an. Über zwei Monate nach der Wahl ist er am Dienstagabend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats „auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Amtsobliegenheiten“ verpflichtet worden, wie es die baden-württembergische Gemeindeordnung vorschreibt. Bürgermeisterstellvertreterin Angelika Lipke, aus den Reihen des Gemeinderats einstimmig gewählt, nahm die Verpflichtung vor. Zuvor hatte sie den Wahlprüfungserlass verlesen, in dem das Kommunalprüfamt die Wahl am 4. November als „gültig und rechtskräftig“ bestätigt. Lipke umriss zudem die anstehenden Aufgaben für Bürgermeister und Gemeinderat und blickte auf das bislang Erreichte. Im Namen des Gemeinderats überreichte sie Diesch einen „Gesundheitsrucksack“, der allerlei zur Stärkung für die kommende Amtszeit und als besonderes Schmankerl „Peters Notfallbox“ enthält. „Der Rucksack soll für mich Ansporn sein, mich ein bisschen mehr zu bewegen“, kommentierte Diesch das Geschenk lachend. Zu den kommenden acht Jahren meinte er: „Es ist immer viel zu tun.“

Foto: Annette Grüninger