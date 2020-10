Grundschule Oggelshausen: Die neuen Schüler sind da

Zehn Erstklässler sind in Oggelshausen in das neue Schuljahr gestartet. Nach einem wunderschönen Gottesdienst im Freien führte der offizielle Teil ins Dorfgemeinschaftshaus. Hier hatte der Elternbeirat die Feier vorbereitet, damit es für alle einen schönen Tag geben konnte. Bürgermeister Ralf Kriz, Rektorin Sabine Michalke und die Mitglieder des Elternbeirats freuten sich über so viele Schüler. Die Schüler der zweiten Klasse zeigten, wie sich ein gemeinsamer Start in den neuen Schultag gestalten kann. Die Dritt- und Viertklässler führten ein Theaterstück auf, in dem es darum ging, dass es nicht immer nur um den Einzelnen geht, sondern um die Gemeinschaft, in der jeder Einzelne optimal gefördert wird. Rektorin Michalke erzählte anschließen die Geschichte des Löwen, der nicht schreiben konnte – ein Wegbegleiter in Form eines kleinen Löwen soll die Kinder an ihren besonderen Tag erinnern. Foto: Schule