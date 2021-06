Große Impfaktion: Online-Anmeldung ist nun möglich

Termine für die große Bad Buchauer Impfaktion mit 640 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson am Samstag, 10. Juli, können nun online gebucht werden. Wie die Stadt mitteilt, ist der Online-Planer am Mittwoch, 30. Juni, 8 Uhr freigeschaltet. Wer sich anmelden möchte, wird über den Link auf der Homepage der Stadt weitergeleitet. Auf der Anmeldemaske können Impfwillige dann einen Termin zwischen 8 und 14.40 Uhr auswählen, ihre Daten eingeben, die Buchung prüfen und schließlich den Termin bestätigen. Auf der Homepage findet sich auch der Laufzettel, den die Impfwilligen ausgefüllt und zusammen mit Impfausweis und Allergiepass zur Impfung mitbringen sollten. Der Impftermin findet am Samstag, 10. Juli, in der Turnhalle der Federseeschule, Auf dem Bahndamm 3, statt. Parkplätze sind ausgeschildert. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Baustelle in der Riedlinger Straße beachten.