Großer Andrang hat am vergangenen Freitag beim Motorspindelhersteller Kessler in Bad Buchau geherrscht. Kessler bot an diesem Abend die Gelegenheit für Fachkräfte und Berufserfahrene aus dem metallverarbeitenden Bereich – auch ohne Ausbildung –, sich direkt vor Ort unverbindlich über einen Arbeitsplatz zu informieren.

Nach der Vorstellung des Unternehmens bot ein Firmenrundgang die Gelegenheit, das eventuell künftige Arbeitsumfeld aus nächster Nähe zu betrachten, Einblick in die Abläufe und weitere Informationen zu Jobangeboten zu erhalten. An mehreren Infoständen konnten sich die Interessenten umfassend informieren und gezielt Fragen zu den Arbeitsabläufen und was dazu gehört stellen. CNC-Fachkräfte, Elektroniker, Servicetechniker, Monteure und Softwareentwickler waren hierbei besonders angesprochen, so ein Firmensprecher.

Kessler warb zudem mit schnellen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, guten Aufstiegschancen, unbefristeten Arbeitsverträgen und einem attraktiven Gleitzeitrahmen. Dies hinterließ bei den Interessenten einen guten Eindruck.

Wechsel vorstellbar

Einer der Besucher aus dem Raum Bad Waldsee, der im Metallbau tätig ist, war angenehm überrascht über die Räumlichkeiten bei Kessler. Und auch die kompetenten Ansprechpartner sowie der Ablauf des Schnuppertags seien überzeugend und beeindruckend für ihn gewesen. Er könne sich eine Bewerbung und ein Wechsel zu Kessler sofort vorstellen, sagte der Besucher. Worte, die von Irina Koch aus der Personalleitung natürlich gerne vernommen wurden.