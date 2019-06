Große Gefühle von Goethe bis Schiller

Zu einer faszinierenden Kombination von Wort und Musik unter dem Titel „Die Geister, die ich rief... Gewagte Geschichten – große Gefühle“ hatten der Theater- und TV-Schauspieler Heiko Ruprecht und die Harfenistin Veronika Ponzer ins „Haus der Musik“ nach Bad Buchau eingeladen. Der unter anderem aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ bekannte Schauspieler und die Kammermusikerin berührten mit ihrem Programm großer Balladen und Harfenmusik des 19. Jahrhunderts das zahlreich erschienene Publikum.

Wie Heiko Ruprecht eingangs erklärte, sei es in einer Zeit wie heute, in der es zumeist oberflächlich und laut zugehe, auch einmal wichtig, sich an die Gedanken der Dichter vor 200 Jahren zu erinnern. Dass der 1972 in Friedrichshafen geborene und in Lindau aufgewachsene Ruprecht alle Facetten der Schauspielkunst beherrscht, wird immer wieder im Laufe des beeindruckenden Programms deutlich. „Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben! Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben...“ – mit dieser berühmten Ballade des „Zauberlehrlings“ von Johann Wolfgang von Goethe zieht der namhafte Theaterschauspieler das atemlos lauschende Publikum gleich anfangs in seinen Bann.

Mit großer Leidenschaft erzeugt der Schauspieler weiter aus Goethes „Totentanz“, dem „Erlkönig“, Schillers „Ring des Polykrates“, dem „Taucher“, dem „Ritter Toggenburg“ eine knisternde Atmosphäre, in der das Publikum zuweilen kaum noch zu atmen wagt.

Ebenso leidenschaftlich ist die musikalische Umrahmung des ungewöhnlichen Programms durch die Harfenistin Veronika Ponzer, die an der Hochschule für Musik in München und am Conservatoire de Lausanne studiert hat. Mit großer Hingabe verbindet sie die vorgetragenen Rezitationen Ruprechts gleichzeitig poetisch-zart als auch mit kraftvoller Musikalität. Die Musikerin, die sich durch zahlreiche Aufnahmen für den Rundfunk und das Bayerische Fernsehen sowie nationale und internationale Engagements einen Namen machte, überzeugte immer wieder durch ihre musikalische Umrahmung von Lesungen bekannter Schauspieler.

In schillernden Klangfarben entlockt sie ihrem kostbaren Instrument träumerische Momente, die nicht nur das Schauspiel begleiten und untermalen, sondern die Illusion der vorgetragenen Balladen erst perfektionieren. Mit großer klanglicher Präzision und teilweise atemberaubendem Tempo besticht die Harfenistin mit brillanter Technik, die das Publikum immer wieder zum Staunen bringt. Besonders in dem Allegro „La Fontaine, Op. 23“ von Albert Zabel oder in der „Phantasie in c-Moll“ von Lois Spohr entführt sie die Zuhörer auf eine musikalische Traumreise.

Im Zusammenspiel mit den schauspielerisch inszenierten und durchwegs frei gesprochenen Rezitationen Ruprechts erzeugen die schicksalhaften Begebenheiten aus alter Dichtkunst großartige Spannungsmomente. Mit großem schauspielerischem Können bringt Ruprecht die Balladen wie ein Theaterstück auf die Bühne, wie gerade auch Gustav Schwabs „Der Reiter vom Bodensee“ oder „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller.

Auch bei Goethes „Erlkönig“ sieht man förmlich den reitenden Vater seinen fiebernden Sohn im Arm halten, während sich der verzweifelte Dialog zwischen ihm und dem im Fieberwahn phantasierenden Kind entspinnt: „Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht...?“ Zum tragischen Ende der Ballade, als der Vater mit dem toten Sohn im Arm den Hof erreicht, entlockt die Harfenistin ihrem Instrument eine wie in die Saiten hineingehauchte Trauermelodie, die die bedrückenden Bilder der Szene langsam verblassen lassen.

Dramatischer Konflikt

Umgekehrt ist es beispielsweise bei Schillers „Taucher“, wo die Harfenistin anfangs nuanciert über die Saiten des Instruments streicht und damit die Atmosphäre des dramatischen Konflikts erzeugt: „Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp’...?“

Heiko Ruprecht ist nicht nur aus seiner Rolle als Hans Gruber, dem Bruder des „Bergdoktors“ einem großen Publikum bekannt, sondern auch in anderen beliebten TV-Formaten zu sehen. Darüber hinaus spielte er unter anderem den Faust in Goethes „Urfaust“ bei den Heidelberger Schlossfestspielen. Er und Veronika Ponzer haben dem Publikum einen eindrucks- und spannungsvollen Abend bereitet.