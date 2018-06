Zum Grillfest für und mit den Asylbewerbern aus Bad Buchau und Umgebung lädt der Ökumenische Freundeskreis Asyl am Freitag, 22. Juli, ein. Das Grillfest bietet die Gelegenheit zur ungezwungenen Begegnung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen und findet ab 16 Uhr beim Haus der Vereine in Bad Buchau statt. Für Kinder und Jugendliche gibt es vor Ort ein großes Angebot an Spielmöglichkeiten. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt.