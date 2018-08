Grüngut brennt: Starke Rauchentwicklung

Zu starker Rauchentwicklung ist es bei einem Brand am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Buchauer Straße in Oggelshausen gekommen. Dort befindet sich die Grüngut-Sammelstelle des Ortes. Ein Landwirt, so die Polizei, hat dies offenbar nicht so sehr berücksichtigt und in der Nähe Pappschachteln verbrannt. Flugs haben Funken das Grüngut in Brand gesetzt.

Erste Versuche selbst zu löschen scheiterten wegen der starken Hitze und dem fast undurchdringlichen Rauch. Auf der Annahmestelle sind mehrere Fahrsilos aus Beton mit 25 Metern Länge zur Annahme des Grüngutes. Eines, das fast voll mit trockenem Heckenschnitt und Ästen war, stand auf ganzer Länge in Flammen. In zwei weiteren Fahrsilos fanden die Flammen auch reichlich Nahrung. Die Ortsfeuerwehr Oggelshausen sowie die Stützpunktfeuerwehr Bad Buchau bekämpften gemeinsam das Feuer, das auch auf einige umliegende Bäume und das trockene Gras außerhalb der Silos übergriff. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte nur mit Atemschutz das Feuer ablöschen, das auch noch mit Schaum abgedeckt wurde. Später musste mit Radladern das Silo ausgeräumt und noch aufloderndes Feuer abgelöscht werden.

Die Rauchentwicklung war derart stark, dass die Bewohner der Ortschaft Oggelshausen von der Polizei und Feuerwehr mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert werden mussten, ihre Türen und Fenster zu schließen. Verletzte sind bislang nicht bekannt. Die Löscharbeiten waren bis in die Abendstunden im Gange, weil das Grüngut nach und nach aus der Lagerstelle auf ein Feld gebracht und dort vollends abgelöscht werden musste. Außer dem Grüngut kam nichts zu Schaden, teilt die Polizei mit.