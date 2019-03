Im Kurzentrum in Bad Buchaum wird am Dienstag, 5. März, der Film „Grüner wird’s nicht...“ gezeigt. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr im Großen Saal.

„Grüner wird’s nicht...“ ist deutsche Kinohighlight des vergangenen Augusts vom Oscar-Preisträger Florian Gallenberger. Nach den Filmen „Kirchschblüten Hanami“ und „Halbmond“ ein weiterer Erfolgsfilm mit Elmer Wepper

Schorsch ist Gärtner in einer bayerischen Kleinstadt. Er schuftet hart, aber das Geld ist knapp. Er redet nicht gern und auch nicht viel. Die Ehe mit seiner Frau ist längst entzaubert und seine Tochter will ausgerechnet Kunst studieren. Nur über den Wolken, in seinem Propellerflugzeug, fühlt sich Schorsch wirklich frei. Als dem Chef des Golfplatzes, den Schorsch angelegt hat, der Grünton des Rasens missfällt, bleibt er auf der Rechnung sitzen. Kurzerhand setzt Schorsch sich in seine Kiebitz und fliegt einfach davon. Es beginnt eine Reise an ungekannte Orte – und mit jedem Start und jeder Landung öffnet der Gärtner langsam wieder sein Herz für das Leben ...