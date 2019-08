Ein Motorschaden eines KIA hat am Samstagnachmittag für den Einsatz der Feuerwehren Bad Buchau und Oggelshausen gesorgt. Der Fahrer selbst bemerkte nichts von dem Vorfall, konnte aber in Oggelshausen telefonisch erreicht werden und brach dort seine Fahrt sogleich ab.

Beim Anfahren in der Bad Buchauer Spitalstraße muss an dem 15 Jahren alten KIA etwas gebrochen oder geplatzt sein. Zunächst hinterließ das Fahrzeug eine größere Lache aus Motorenöl neben einem Regenwasser-Einlaufschacht. Passanten sorgten mit einer Sägmehlsperrre dafür, dass das Öl nicht in den Ablauf gelangen konnte und riefen die Feuerwehr.

Der KIA-Fahrer bemerke jedoch nichts von dem Malheur und befuhr die Spitalstraße und Poststraße in Richtung Oggelshausen. Dabei hinterließ er eine kräftige Ölspur. Während die Buchauer Feuerwehr sich der Ölverschmutzung annahm und mit Ölbindemittel abstreute, konnte der KIA-Fahrer telefonisch in Oggelshausen erreicht werden. Er brach die Weiterfahrt sofort ab. Auch hier trat dann wieder eine größere Menge Motoröl aus, was den Einsatz der Oggelshausener Feuerwehr notwendig machte.

Gut eine Stunde waren die Mannen der Feuerwehren damit beschäftigt die Ölspuren auf den Straßen innerorts zu beseitigen. Zwischen Bad Buchau und Oggelshausen war nach Überprüfung durch die Feuerwehr kein weiteres Eingreifen notwendig.