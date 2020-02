Unter dem Thema „Narren Gottes“ feiert die Moorochsenzunft Bad Buchau am Sonntag, 23. Februar, ihren 47. Gottesdienst zur Fasnetszeit. Beginn ist um 10.15 Uhr in der Stiftskirche. Neben einer Abordnung der Stadtkapelle wird der Kinder- und Jugendchor der katholischen Kirchengemeinde mit dabei sein. Auch werden Mitglieder der Moorochsenzunft den Gottesdienst mitgestalten und Pfarrer Martin Dörflinger wird mit seiner Gitarre musikalische Akzente setzen. Anschließend geht es zum Fasnetsessen in die Festhalle bei der Federseeschule, wo die Starkbiermusik Dürnau für fasnetliche Stimmung sorgen möchte. Nachmittags ab 13.30 Uhr startet hier auch der beliebte Familiennachmittag mit einem bunten Programm. Mit dabei sind die Gardemädels und die Minigarde.