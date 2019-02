Die Moorochsenzunft feiert dieses Jahr ihren mittlerweile 46. Gottesdienst zur Fasnetszeit. Diese traditionelle Fasnetsmesse am Fasnetssonntag, 3. März, ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Buchauer Moorochsenfasnet. Der Gottesdienst zur Fasnetszeit beginnt um 10.15 Uhr in der Stiftskirche Bad Buchau und steht dieses Jahr unter dem Thema „Die Weisheit eines Clowns“. Pfarrer Martin Dörflinger wird die Fasnetsmesse feierlich zelebrieren und das gewählte Thema wird sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst ziehen. Neben der Stadtkapelle, die den Gottesdienst „von Narren für Narren“ musikalisch umrahmt, wird der Kinder- und Jugendchor mit dabei sein. Auch werden Mitglieder der Moorochsenzunft den Gottesdienst mitgestalten und nicht zuletzt möchte Pfarrer Martin Dörflinger mit seiner Gitarre musikalische Akzente setzen. Die Moorochsenzunft freut sich, wenn auch viele Gottesdienstbesucher kostümiert kommen, vor allem die aktiven Zunftmitglieder in ihren schönen Traditionshäsern. Am Ende der Fasnetsmesse erhält jeder Gottesdienstbesucher noch eine kleine persönliche Erinnerung. Herzlich eingeladen sind alle Gemeindemitglieder aus Bad Buchau und Kappel, der Seelsorgeeinheit Federsee, alle Kur- und Feriengäste und natürlich alle Narren aus nah und fern.