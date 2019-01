Glatte Straße: Autofahrerin landet an Baum

Eine Auofahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall bei Kanzach leichte Verletzungen zugezogen. Die 31-Jährige war gegen 10 Uhr von Kanzach in Richtung Marbach unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und glatter Straße geriet ihr Opel ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Durch den Aufprall an einem Baum wurde die Frau leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.