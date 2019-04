Gläubige erinnern an den Leidensweg von Jesu

Die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Federsee haben den Karfreitag zur Teilnahme an der Kreuzwegandacht genutzt. Der Kreuzweg fand wieder im Kappeler Plankental statt. An den 14 Bildstöcken mit den gusseisernen Kreuzwegbildern aus dem 19. Jahrhundert wird die Leidensgeschichte dargestellt.

Seit dem 16. Jahrhundert sind Kreuzwege mit bebilderten Stationen der Passionsgeschichte bekannt, die den Leidensweg Jesu von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Kreuzigung und der Grablegung aufzeigen. Diese Stationen finden sich auch im Kreuzweg in Kappeler Plankental wieder.

Der endet, wie viele Kreuzwege, am „Kalvarienberg“ (Schädelstätte), wo eine „Grabeskirche“ oder eine Darstellung der Kreuzigungsszene steht. Dort an der Plankentalkapelle befand sich auch lange Zeit eine große Kreuzigungsgruppe aus Holz, die heute aber auf dem Bad Buchauer Kirchplatz beim Kriegerdenkmal steht. An jeder der 14 Stationen machten die Gläubigen mit Pater König Halt, um die Gebete am Leidensweg Christi gemeinsam zu beten und zu singen.