Ghostbusters, Super-Mario und Ufos auf dem Sportplatz

Ein bunter Hausfasnetsumzug ist am Nachmittag des Fasnetsdienstags durch die Straßen Bad Buchaus gezogen. Angeführt von „Wissus musikalischer Clowngruppe“ marschierte die bunte Narrenschar auf den Marktplatz, um sich auf oder vor der Moorochsenbühne zu präsentieren.

In die Spielewelt von Super-Mario entführte die Kolpingsfamilie Bad Buchau. Zahlreiche Bewohnern des Pilze-Königreichs und sogar ein Super-Mario-Mobil waren mit von der Partie.

„Ghostbusters“, eine US-amerikanische Komödie, machten sich gleich zwei Freundeskreise zum Thema und schlossen sich dann spontan zu einer großen Gruppe zusammen. In detailgetreuen Kostümen, teils mit Protonen-Packs auf dem Rücken, teils bewaffnet mit Schleimsaugern fielen die Geisterjäger auf den Marktplatz ein. Sie seien beauftragt vom Bürgermeister, vermeldeten sie. Mit ihren Protonenstrahlern in Form von Seifenblasenkanonen ging es der negativen Energie manch Buchauer Geister an den Kragen. Ob sie am Abend auch die bösen Geister der Buchauer Fasnet aufhalten können, blieb allerdings offen.

Mit „The Story of a Büttel“ gab eine weitere Fasnetsclique eine Hommage auf das Leben des neuen Büttels in der Moorochsenzunft. Von seiner Geburt bis zur Rente nach einer Karriere als Bierkutscher waren alle wichtigen Stationen seines Lebens enthalten. Nicht fehlen durften die verrückten Vögel vom Kinderballteam am Hausfasnetsumzug, die dieses Jahr in eigener Sache um Verstärkung warben. „Wir sind nicht alt, aber auch nicht mehr ganz jung, drum suchen wir Leute für neuen Schwung“, so eine der Kiba-Damen. Inspiriert von einem aktuellen Musikvideo machten die Jungnarren gleich im Anschluss vor der Bühne ihre „Robbe“.

Aufgrund der stürmischen Wetterlage hatten es im Anschluss einschwebende UFOs nicht ganz einfach. Sie landeten aber dennoch zielgenau auf den nachgestellten Rasenkreisen im Federseestadion, die sich im Sommer aufgrund einer defekten Sprinkleranlage des SVB und der anhaltenden Hitze gebildet hatten. Damals schaffte es Bad Buchau doch tatsächlich auf die Titelseite der „Bild“-Zeitung. Diesem Thema hat sich die treue Gruppe vom Gasthaus Rosengarten angenommen und hatte auch einen passenden Schlachtruf auf Lager: „s’Stadion vom Federsee, des fendet sogar Ufos schee – ond en dr ,Bild’-Zeitung isch gschtanda, z’Buacha dürfad Ufos landa.“

„Die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein – die Bittelwiesenhalle, die reißen wir jetzt ein“: Mit solchen Zeilen warb ein Handballer für die Idee des Bürgermeisters zu einer Dreifeldhalle. Bis 2021 soll sie stehen. Das ergab zumindest die spontane Abstimmung der Buchauer Bürger auf dem Marktplatz. „Hier geht was“, stand auf der Fahne einer weiteren Fasnetsgruppe aus der Moorochsenzunft, die mit aufwendig dekoriertem Rasentraktor samt Anhänger keinen Hehl daraus machte, dass sie gerne einem bekannten Kräuterlikör frönen. Zum Schluss stimmten alle das Moorochsenlied an und verteilten sich im Anschluss daran auf die Buchauer Gastronomie.