Gewinner der Hauptpreise stehen fest

Mit der Ziehung der Hauptgewinner ist das diesjährige Weihnachtsbingo der Werbegemeinschaft Bad Buchau (WGB) zu Ende gegangen. In den Räumen der Kreissparkasse konnten die Gewinner ihre Preise in Empfang nehmen und sich über Geldpreise freuen.

Das Weihnachtsbingo ist seit vielen Jahren in Bad Buchau ein beliebter weihnachtlicher Werbeanlass bei dem die WGB-Geschäfte ihrer treuen Kundschaft einfach Danke sagen möchten. 21 Fachgeschäfte haben in den letzten drei Wochen über 10 000 Bingokarten ausgegeben und gesammelt.

Jede Woche schon konnte in den teilnehmenden WGB-Geschäften 200 Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 3000 Euro gewonnen werden. Und zum Abschluss wurden nun die Hauptgewinne gezogen. Dies waren Einkaufsgutscheine im Wert von über 1 000 Euro – einzulösen in den WGB-Geschäften. Zur Übergabe der Hauptgewinne begrüßten die beiden WGB-Vorsitzenden Stefan Konrad und Stefan Winkler zusammen mit der WGB-Vorstandschaft die Gewinner mit einem kleinen Umtrunk. Karl Leins aus Kanzach freute sich über den 300 Euro-Gutschein. 250 Euro durfte Renate Stoffel aus Dürmentingen in Empfang nehmen und weitere 200 Euro gingen an Anna Rieger. Arja Flaisch gewann den 150 Euro-Gutschein, Wolfgang Ganzenmüller 100 Euro und der 50 Euro-Gutschein ging an Dana Wölfle.