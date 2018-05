Gewerbefläche in Bad Buchau hat ihren Preis

Freie Flächen sind rar in Bad Buchau. Deshalb möchte der Gemeinderat die Plätze im künftigen Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“ nicht unter Wert verkaufen und hat sich am Montagabend auf einen Quadratmeterpreis von 47,50 Euro geeinigt. Das Interesse der Gewerbetreibenden sei schon jetzt beachtlich, so die Stadtverwaltung.

Insgesamt 3,85 Hektar soll Bad Buchaus neues Gewerbegebiet gegenüber der Firma Kessler umfassen und im ersten Bauabschnitt Flächen für bis zu sechs Gewerbetreibenden bereithalten. Damit beabsichtigt die Stadt, neue Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen und vor allem dem Erweiterungsbedarf der bestehenden Betriebe nachzukommen.

Dieses Ziel dürfte auch bei der Preisgestaltung eine Rolle spielen. Denn mit 60 bis 70 Euro pro Quadratmeter liegt der von Kämmerer Franz-Xaver Menz bezifferte Erschließungsaufwand deutlich über dem Verkaufspreis. Als weiteren Aspekt nannte Menz die Situation des örtlichen Grundstücksmarkts. In der Ober- und Unterbachstraße seien zuletzt immer wieder private Gewerbeflächen zu Quadratmeterpreisen von 40 bis 45 Euro veräußert worden. „Zu bedenken ist aber auch, dass wir in Bad Buchau mit begrenzten Flächenressourcen agieren“, ergänzte Menz und riet dazu, die Gewerbeflächen „nicht zu billig“ zu verkaufen. Dem schloss sich auch Bürgermeister Peter Diesch an. Er verstand einen höheren Preis auch als „Zeichen, dass wir nichts zu verschenken haben“.

Anders argumentierte Stadtrat Heinz Weiss. Der Preis werde durch die Gewerbegebiete im Umkreis diktiert, deren Lage oftmals attraktiver sei. „Was die Anbindung angeht, sind wir im Nachteil“, so Weiss. „Wir müssen preislich runter.“ Tatsächlich sei Bad Buchau hier wohl „im Vergleich zu anderen Gemeinden eher im mittleren bis oberen Bereich anzusiedeln“, lautete zuvor auch das Urteil von Kämmerer Menz.

Wie sich der Preis auf die Nachfrage auswirkt, bleibt abzuwarten. Das Interesse der Gewerbetreibenden sei zumindest da, antwortete Hauptamtsleiter Helmut Müller auf die Nachfrage von Stadtrat Klaus Schultheiß: „Abhängig vom Preis haben wir mehr Nachfrage als Angebot an Fläche.“ Der Preis aber sei sicherlich entscheidend, wobei sich die Vorstellungen der Gewerbetreibenden eher im unteren Bereich bewegen. Einen Quadratmeterpreis von 40 bis 50 Euro hielt Bürgermeister Diesch dennoch für akzeptabel: „Da ist niemand erschrocken.“

Stadtrat Gerwig Müller schlug einen Preis von 47, 50 Euro vor, den bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung auch die Mehrheit der Räte befürwortete. Der Vorschlag Elmar Bechtles, 45 Euro pro Quadratmeter, kam damit nicht mehr zur Abstimmung.