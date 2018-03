Gesundheitszentrum Federsee ehrt 23 treue Mitarbeiter

Bei einer feierlichen Abendveranstaltung hat das Gesundheitszentrum Federsee Mitarbeiter geehrt, die im Jahr 2017 ihr 15-, 25-, 30- und 35-jähriges Betriebsjubiläum begehen konnten. Die Schöttle-Stube des Kurzentrums bot hierfür den festlichen Rahmen. Zu den gewürdigten Mitarbeitern gehört auch Irmgard Wissussek, die bereits seit 35 Jahren engagiert im Unternehmen tätig ist. Wissussek war eine von vielen Mitarbeiter, die maßgeblich zur Entwicklung des Gesundheitszentrums Federsee beigetragen haben.

Verwaltungsleiterin Silke Lorenz-Madlener dankte den Mitarbeitern für deren langjährigen Einsatz und überreichte entsprechende Urkunden. „Ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ist im heutigen Berufsleben keineswegs Normalität. Die damit verbundene Bereitschaft, sich bis heute für unser Unternehmen einzusetzen, macht die Stärke unseres Unternehmens und unseres Teams aus“, betont Lorenz-Madlener in ihrer Ansprache an die Jubilare. Sie verdeutlichte, dass die treuen Mitarbeiter das Fundament geschaffen haben, um das Gesundheitszentrum bis heute erfolgreich am Markt zu platzieren.

Die Ehrungen nahmen Geschäftsführer Walter Hummler, der Ärztliche Direktor Professor Martin Huonker, Chefarzt Dr. Gottfried Müller, Martin Seufert, Betriebsratsvorsitzender der Schlossklinik, und Personalleiter Kai Bodo Kemmler vor. Auch sie sprachen den Mitarbeitern ihren Dank für die jahrelange Treue und die die exzellenten Leistungen in den vergangenen Jahren aus. Sechs Mitarbeiterinnen wurden mit einem Blumengruß in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Feier gab es ein festliches Abendessen, bei dem die Geehrten, den Abend gemütlichausklingen lassen konnten. Außerdem blieb noch genügend Zeit um sich über die vergangenen Erfahrungen und Erlebnisse im Gesundheitszentrum Federsee auszutauschen.

Geehrt wurden für 35 Jahre: Irmgard Wissussek; für 30 Jahre: Martina Rechsteiner, Klara Rio; für 25 Jahre: Stefanie Balle, Manfred Barz, Anna Baumeister, Siglinde Daiber, Brigitte Ege, Claudia Grimm, Petra Gruber, Britt Klostermann, Elena Kober, Silke Maier-Riewendt, Thomas-Stefan Markert, Christine Saur, Martin Seufert, Natalie Wölfle; für 15 Jahre: Gabriele Gaul, Iris Kästner, Marzenna Krogulska, Barbara Restle-Gutcke, Sonja Schäffer, Marianne Siegler.