Gesundheitszentrum Federsee bekommt neue Chefärztin

In der Federseeklinik Bad Buchau hat am 1. Februar Christiane Löttgen die Leitung der Orthopädie und Unfallchirurgie übernommen. Zuvor war sie als Leitende Ärztin der Abteilung Orthopädie in der Klinik Quellenhof, Bad Sassendorf tätig. Ihr Medizinstudium absolvierte die 53-Jährige in Gießen an der Justus-Liebig-Universität und in Aachen an der RWTH.

Seit mehr als zehn Jahren in der Rehamedizin

Die gebürtige Nordrhein-Westfälin hat viele Jahre als Assistenz- und Fachärztin im Bereich Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumaorthopädie an verschiedenen Kliniken im In- und Ausland Erfahrungen gesammelt. Seit mehr als zehn Jahren ist sie nun im Bereich der Rehamedizin tätig. Ihre umfassenden Erfahrungen werden durch diverse Zusatzausbildungen ergänzt.

Für das Gesundheitszentrum Federsee hat sich Christiane Löttgen entschieden, weil das Gesundheitszentrum Federsee die Möglichkeit bietet, Medizin, Rehabilitation und Prävention auf einem sehr hohen Niveau, eingebettet in ein optimales Umfeld, verwirklichen zu können.

Hierbei haben sie vor allem die breite therapeutische Aufstellung der Klinik und die Möglichkeit zur fachübergreifenden Weiterentwicklung des Angebotsspektrums, um Patienten noch individueller und zielgerichteter versorgen zu können, überzeugt, schreibt das Gesundheitszentrum in seiner Pressemitteilung.

Die neue Position ermöglicht Löttgen, ihre bisherigen Erfahrungen an die Patienten und Patientinnen der Klinik sowie an ihr neues Ärzteteam weitergeben zu können.

Größte Abteilung der Federseeklinik

Christiane Löttgen übernimmt die größte Fachabteilung der Federseeklinik. Der Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie der Federseeklinik ist spezialisiert auf das gesamte Spektrum der orthopädischen Rehabilitation wie Anschlussheilbehandlungen (AHB) nach Gelenkersatz, Schulter- oder Wirbelsäulenoperationen, berufsgenossenschaftliche Nachbehandlungen nach Unfällen oder Heilverfahren, wie auch schmerztherapeutische Verfahren.

Ein interdisziplinäres Team betreut die Patienten intensiv bei allen Schritten während ihres Genesungsprozesses.

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Frau Christiane Löttgen eine erfahrene Orthopädin als Chefärztin für uns zu gewinnen, die mit ihren Schwerpunkten das medizinische Angebot unserer Rehaklinik fachlich optimal ergänzt und auch menschlich sehr gut in unser bisheriges Team passt“, so Geschäftsführer Walter Hummler.