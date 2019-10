„Gestrichen voll“ mit Sonne und Melodien

Epochen- und stilübergreifend, verträumt und fetzig, sprühend von innerer Begeisterung über das eigene Musizieren – so hat das Aulendorfer Ensemble Ponticelli aufs Neue im Goldenen Saal Bad Buchau Stürme der Begeisterung entfacht. Die Ankündigung Manuel Boogs nach einer Zugabe voll Rasse und Klasse : „Bis zum nächsten Jahr!“

Melodiös, fetzig und effektvoll, so eröffnete Ponticelli mit der Titelmelodie von „Game of Thrones“ seinen durch und durch erheiternden und doch von künstlerischem Gehalt geprägten Abend durch Musikstile, Epochen, Länder und Kontinente. Als gegensätzliches Konzertstück folgte der langsame Tango „Oblivion“ von Astor Piazolla. Nicht erst bei „Palladio“ mit dem eindringlich tiefen Ton der Viola und den sprichwörtlichen Diamanten im Mittelpunkt, musikalisch toll in Szene gesetzt, zeigte sich einige der Charakteristiken des Ensembles: heitere Moderation als Terzett, laufende Wechsel im Bereich von Viola und Violinen, zuverlässiges Mitgestalten durch Cello, Perkussion, Kontrabass und Klavier samt eingebauter Soli – und über allem eine richtungsweisende Judith Frisch mit ihren temperamentvollen Ausflügen ihrer ersten Violine. Matthias Romer und Manuel Bilz wechselten ihre Streichinstrumente nach Bedarf, Clemens Zintgraf glänzte mit speziellen Themen am Cello, Johannes Fuchs erwies sich als stets verlässlicher Partner im Bereich des Rhythmus, Manuel Boog war stabiler Halt in jeglicher musikalischen Brandung am Kontrabass und Regina Steinhauser zeigte ihre Wandlungskunst als verlässliche Pianistin.

„Andante Festivo“ für Streichquintett wies mit festlichen Klängen den Weg zu Sibelius. Das an Ravels „Bolero“ erinnernde Thema, immer wieder nur geringfügig abgewandelt, übte einen hehren Eindruck auf die Zuhörer aus. Für den beruflich aus der Gruppe ausscheidenden Cellisten bot der „Danny Boy“ als „Londonderry Air“ eine willkommene , gut genutzte Gelegenheit, sein solistisches Können noch einmal zu präsentieren.

In der „Pavane“ wanderte das solistische Thema einer Violine plötzlich durch das Geigenterzett, tauchte danach im Cello auf und verband sich mit Kontrabass und Canjon zu gemeinschaftlich hellem Musizieren. Abwechslungsreich, kräftig im Crescendo, stets präsent im pünktlichen Rhythmus werden die verschiedenen Liebschaften in Simon and Garfunkels „Hello“ in Szene gesetzt. Saubere Pizzicato-Passagen der Violinen passen zu klar ausgewiesenen Läufen im Klavier, sodass zumindest zum Ende für alle erkennbar das bekannte Thema zum Leuchten kommt.

Richtig fetzig in Melodie und Rhythmus „Atraente“ von Francisca Gonzaga. Auch zu ihrem 100-jährigen Bestand hat diese „schalkhafte Rumba von Rio“ nichts von ihrem Schwung und Rhythmus verloren. Besonders die bemerkenswert schrägen, jedoch glasklar herauskristallierten Akkorde der Pianistin lösten erst Erstaunen, dann helle Begeisterung beim Publikum aus.

Henry Mancini durfte bei Ponticelli natürlich nicht fehlen. Sein „Baby Elephand Walk“ wie auch sein „Pink Panther“ in äußerst anspruchsvollen Arrangements zeigten die musikalischen Qualitäten nicht nur der melodieführenden ersten Violine. Sauberes, makellos mit Trillern verziertes Interpretieren des Klaviers prägte die moderne Szene mit Ed Sheerans „Shape of you“. Klare Akkorde im Klavier, prägnanter Rhythmus in Kontrabass und Canjon, beweglich agierende Violinen über dem themabetonten Cello bildeten die Zutaten für ein äußerst bekömmliches Menü mit „River flows in you“ von Yiruma aus Südkorea.

„Hat ein Verbrecher beim Zusammentreffen mit Miss Marple eher gestrichen die Hosen voll oder zieht er gestrichen voll bei Ponticelli vor?“. fragte Moderator Manuel Boog, als Miss-Marple-Themen erklangen. Ein russisches Volkslied für zwei Gitarren wurde in ein Gewand voll Tempo und Leidenschaftlichkeit der ungarischen Folklore umgewandelt, dazu passend „Grastuno Bai“ als herrliches Gespräch zwischen drei Violinen und dem melodieführenden Cello. Auch Kontrabass, Canjon und Klavier als zuverlässige Basis wurden mit viel Beifall bedacht. Auf die ruhig-melodiösen Phasen in Adele Adkins „Skyfall“ folgte als Zugabe der „Minor Swing“ von Django Reinhardt voll Rasse und Klasse, Temperament und musikalischem Schwung in großer Vollendung. Umjubelt von Beifall im gut besuchten Konzert, wurde das Versprechen: „Bis zum nächsten Jahr“ von vielen Besuchern für wörtlich genommen.