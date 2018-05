Gesegnet in eine neue Motorradsaisson

Ein paar Monate hat das Motorrad in der Garage oder dem Schuppen geparkt, nun aber soll die Maschine endlich wieder rollen: Zum Start in die neue Motorradsaison laden die Motorradfreunde der Narrenzunft Moorochs am Samstag, 5. Mai, zur sechsten Motorradsegnung an der Stiftskirche Bad Buchau ein. Der ökumenische Wortgottesdienst beginnt um 16 Uhr an der Stiftskirche gleich mit der eigentlichen Motorradsegnung. Pfarrer Martin Dörflinger von der katholischen und Pfarrer Markus Lutz von der evangelischen Kirchengemeinde werden gemeinsam den Segen für eine unfallfreie Saison erbitten. Ob Oldtimer-Vespa oder nagelneuer Motorroller, schnittige Kawasaki oder coole Moto Guzzi, zu diesem Treffen ist alles eingeladen, was zwei Räder, einen Lenker und einen Motor hat. Die Motorradfreunde hoffen auch dieses Jahr auf schönes und trockenes Wetter, allerdings zeigten sich die Biker in der Vergangenheit wetterfest und füllten den Kirchplatz und den Bereich drum herum. Nach der Segnung findet eine kleine gemeinsame Rundfahrt statt, die zuerst über den Marktplatz führt und ihr Ende in einem gemütlichen Bikertreff am oder im Zunftheim der Moorochsenzunft am Narrenbrunnen beim Schlossplatz finden wird. Für Fahrzeuge bis 125 Kubikmeter Hubraum bieten die Moorochsen eine extra Tour an. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.