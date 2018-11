In einem sehr kurzweiligen und interaktiven Vortrag hat Professor Dr. Martin Huonker im Medienhaus in Ravensburg aufgezeigt, wie Menschen „gesünder“ älter werden können. Dabei ging der Ärztliche Direktor des Gesundheitszentrums Federsee auf Methoden der Trainings- und Sporttherapie ein, die Altersbeschwerden vorbeugen können.

Schon die Eröffnungsfrage an das Publikum „Wann beginnt eigentlich Älterwerden?“ führte zu einem Austausch mit den Besuchern, der die unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema und das große Interesse aufzeigte. Martin Huonker erklärte die organischen Alterungsprozesse. Gerade Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination sind Fähigkeiten, die es in der Jugend verstärkt zu trainieren gilt, um später davon zu profitieren. Dabei unterschied er zwischen den beiden Lebenshälften und auch die unterschiedlichen körperlichen Anlagen von Frau und Mann. So gilt es in der ersten Lebenshälfte, seine Stärken zu stärken. In der Trainingstherapie von Männern sei Krafttraining wirksamer, bei Frauen Ausdauer- und Beweglichkeitstraining. In der zweiten Lebenshälfte sollten die aufkommenden körperlichen Schwächen trainiert werden, Männer sollten dann ab dem etwa 50. Lebensjahr den Schwerpunkt mehr auf die Ausdauer und Beweglichkeit legen, Frauen mehr auf die Kraft. Da die Kraft der Beine bis zum hohen Lebensalter um bis zu 70 Prozent abnehmen kann, gab Martin Huonker die Empfehlung: „Achten Sie auf Ihre Beine“. Stürze mit Oberschenkelhalsbrüchen im höheren Alter sind nicht selten Folge der schlechter werdenden Kraft und Koordination. Auch zur Rumpfstabilität konnte der Chefarzt der Fachabteilung Innere Medizin der Federseeklinik und ehrenamtliche Landessportbundarzt des WLSB und Sportkreisarzt des Sportkreises Biberach hilfreiche Tipps weitergeben.