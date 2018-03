Gemeinschaftsschule feiert fünften Geburtstag

In die „Gläserne Schule“ hat die Gemeinschaftsfederseeschule am Mittwoch eingeladen. Schüler und Lehrer gaben durch Darbietungen, Ausstellungen und Mitmachangebote Einblicke in die Lernkultur und das Schulleben an der Federseeschule.

„Wir können mehr“ ist einer der Slogans der Schule und was so alles an der „gläsernen“ Federsee- Gemeinschaftsschule machbar ist, sollte ein großes, buntes Programm den vielen Besuchern aufzeigen. Fast überfüllt war das Foyer, als Joshuar Fetscher am Flügel musikalisch den Auftakt gab. Rektorin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt hieß die Besucherschar willkommen und erläuterte Programm und Mitmachangebote. Mit einem Ausschnitt aus dem Sommertheaterstück der Schule „Die Nebelmännlein vom Federsee“ zeigten die Schüler den Tanz der Nebelgeister. Und beim Quizspiel „Die Gemeinschaftsschule und Du“ gab es tolle Preise zu gewinnen bevor der Grundschulchor mit zwei Liedern den offiziellen Programmauftakt abschloss.

Jeder der wollte durfte sich anschließend ein Stück der riesengroßen Geburtstagstorte abholen, die Elternbeiräte zum fünften Geburtstag der Gemeinschaftsschule anschnitten. Danach hatten die Besucher die Qual der Wahl. In allen Klassenzimmern und den Werkräumen waren Angebote zum Mitmachen, Ausstellungen und Präsentationen aufgebaut die das gesamte Leistungsspektrum der Schule sichtbar machten. Im Foyer waren zudem große Stellwände mit weiteren Informationen etwa zur Kinderuni, Sport und die bisherige Entwicklung der Gemeinschaftsschule aufgebaut und der Bücherbasar des Schulfördervereines zog die Leseratten an.

Ein weiterer Höhepunkt war die Auszeichnung der „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ für das besonders qualifizierte Konzept der Primärstufe im sportlichen Bereich.