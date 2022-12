Gemeinsam für mehr Bewegung im Alltag

Die Kreissparkasse Biberach unterstützt die sportlichen Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren im Haus Irmengardis in Bad Buchau. Durch die Spendensumme in Höhe von 3000 Euro an das Alten- und Pflegeheim und der damit verbundenen Anschaffung des Plauder- und Sporttisches besteht für die Heimbewohner nun die Möglichkeit, sitzend Sportübungen zu absolvieren.

Der Vorteil des neuen Tisches ist, dass bekannte Bewegungsabläufe trotz Einschränkungen trainieren lassen. Zudem ermöglicht der quadratische Tisch, an dessen vier Seiten je ein Sportgerät montiert ist, während der Übungen Gespräche zu führen oder kleine Wettbewerbe auszutragen. Durch Kurbeln, Drehen, Ziehen oder Schieben kommt der ganze Oberkörper auch sitzend in Bewegung. Je nach Bedarf kann parallel eine Fußwippe betätigt werden. „Die Seniorinnen und Senioren nutzen oft diesen Tisch. Manche Übungen lassen sich sogar noch besser beim Singen trainieren“, sagte Jasmina Ruetz vom Haus Irmengardis bei der Übergabe des Spendenschecks. So komme es schon mal vor, dass monotone Übungen im Takt alter Volkslieder stattfinden. Beeindruckt vom Durchhaltevermögen manch eines hochbetagten Heimbewohners war Armin Walter, verantwortlicher Direktor bei der Kreissparkasse. Er begründete die 3000-Euro-Spende mit der täglichen Verwendung des Plauder- und Sporttisches: „Es freut uns als Kreissparkasse Biberach, wenn wir etwa nicht nur Heranwachsende unterstützen können, sondern auch Seniorinnen und Senioren in unserem Landkreis. Dabei auch noch die Gesundheit mittels Aktivität zu stärken, hat uns zu dieser Spende bewogen.“

Wie wichtig Bewegung im Alter – aber auch in jungen Jahren – für die körperliche und geistige Gesundheit ist, belegen viele Beispiele. „Um nicht in Schonhaltungen zu verharren, ist der Tisch mit all seinen Sportgeräten eine hervorragende Hilfe und unterstützt die Kolleginnen und Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit“, betonte Susanne Höhn, Geschäftsführerin Haus Irmengardis, und bedankte sich bei der Kreissparkasse für die Spende.

Das Haus Irmengardis in Bad Buchau bietet als Alten- und Pflegeheim Platz für 60 Seniorinnen und Senioren. Erst im August 2021 war der vierstöckige Neubau direkt neben der Federseeklinik bezogen worden.