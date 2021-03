Gemeinderat will Bürgermeister werden

Patrick Hepp bewirbt sich als ehrenamtlicher Bürgermeister in Alleshausen. Der 26-Jährige ist in Alleshausen aufgewachsen und dort seit 2019 Mitglied des Gemeinderats.

Amtsinhaber bewirbt sich nicht mehr

„Das war der Beginn für mein kommunalpolitisches Engagement“, schreibt der Bewerber zu seinem Erfolg bei der Kommunalwahl. Die Arbeit bereite ihm Freude und ermögliche auch wertvolle Erfahrungen. Nachdem der Amtsinhaber Klaus Ulmschneider für eine weitere Amtszeit nicht mehr kandidiert, wolle er für seine Heimatgemeinde Verantwortung übernehmen. „Da meine Wurzeln in Alleshausen liegen, verbinde ich mit der Gemeinde bis heute viele schöne Momente und Erinnerungen“. Deshalb liege ihm eine gesunde Entwicklung der Gemeinde am Herzen. Seine Kandidatur sieht Hepp als gute Gelegenheit, Alleshausen „mit Ehrgeiz, Engagement und Spaß für diese und weitere Generationen weiterentwickeln zu können“.

Seine Heimatgemeinde bezeichnet Hepp als „geprägt von der Ländlichkeit, dem bürgerlichen Engagement, einem guten Miteinander sowie einer hervorragenden kommunalen Infrastruktur“. Alleshausen solle sich weiterentwickeln: „ländlich, vielseitig und fortschrittlich“. Dafür wolle er den Bürgerinnen und Bürgern von Alleshausen und Brasenberg einen Sieben-Punkte-Katalog vorstellen .

Patrick Hepp ist 1994 in Riedlingen geboren und aufgewachsen in Alleshausen, wo er Besuch den örtlichen Kindergarten sowie die Grundschule besuchte. Dann wechselte er ans Pestalozzi-Gymnasium Biberach. Nach dem Abitur studierte er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg , wo er in der Fachrichtung BWL als Bachelor of Arts abschloss. Aktuell arbeitet Hepp in Festanstellung bei Feinguss Blank in Riedlingen. Er wohnt in Moosbeuren/Oberstadion.