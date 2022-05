Gemeinderat trifft sich zu Sitzung

Zu einer Öffentliche Sitzung kommt der Gemeinderat der Stad Bad Buchau am Mittwoch, 11. Mai, um 18 Uhr in der Mensa der Federseeschule zusammen. Das teilt die Stadt mit. Auf der Tagesordnungstehen unter anderem folgende Punkte: Aktuelle Berichte und Verschiedenes, Aktueller Corona-Situationsbericht, Sicherheitsanalyse 2021 der Polizei für Bad Buchau mit Guntram Rößler (Leiter Polizeirevier Riedlingen), Städtisches Freibad mit persönlicher Vorstellung der neuen Kiosk-Pächter und deren Betriebskonzept, Schulsozialarbeit in Bad Buchau und Anpassung der Mensapreise im Kindergarten und der Federseeschule. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, als Zuhörerinnen und Zuhörer an der Sitzung teilzunehmen.