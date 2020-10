Geld für Breitbandausbau: „Weiße Flecken“ sollen weg

Betzenweiler, Ingoldingen und Wain erhalten über 4,5 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm zur Breitbandversorgung „Weißer Flecken“. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) mit. Betzenweiler bekommt aus dem Fördertopf 211 000 Euro.

Mit dem Programm unterstützt die Bundesregierung kommunale Maßnahmen, um Haushalte mit Anschlussgeschwindigkeiten von unter 30 Mbit/s besser zu versorgen, was zumeist für die Ränder der Hauptorte oder die kleineren Teilorte der Gemeinden zutrifft. „Deshalb ist es so wichtig, dass die Mittel des Bundesprogramms dort ankommen, wo der marktgetriebene Ausbau hinter die berechtigten Erwartungen der Menschen zurückfällt“, sagte Biberachs SPD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses, Martin Gerster.

Der Bundeszuschuss deckt jeweils die Hälfte der voraussichtlichen Ausbaukosten. An Ingoldingen überweist der Bund somit rund 2,9 Millionen, an die Gemeinde Wain rund 1,4 Millionen und an Betzenweiler rund 211 000 Euro. Damit steigt die Gesamtfördersumme für den Landkreis Biberach um gut ein Sechstel auf bisher dieses Jahr rund 30 Millionen Euro. „Die Bedeutung dieses Förderprogramms ist enorm“, ist Gerster überzeugt. „Wir haben damit ein leistungsfähiges Instrument an der Hand, um die Infrastruktur für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land herzustellen. Klar: Schnelles Internet ist nicht der einzige Aspekt einer guten Daseinsvorsorge. Aber einer, der immer wichtiger wird.“

„Insgesamt wurden die Städte und Gemeinden im Wahlkreis Biberach in diesem Jahr bereits mit fast 75 Millionen Euro beim Breitbandausbau unterstützt. Da die Förderquote in der Regel bei 50 Prozent liegt und wir die Programme von Bund und Land so verzahnt haben, dass insgesamt bis zu 90 Prozent gefördert werden können, kommen Investitionen in gut der doppelten Höhe zusammen. Das ist ein wichtiger Schub für unsere Region. Diese Mittel werden auch gebraucht, da es für die Gemeinden oft schwer ist, die vielen kleineren Ortsteile und Weiler anzuschließen. Uns ist es wichtig, dass wir in der Fläche weiter vorankommen. Die Regierungskoalition hat vereinbart, jährlich 8 Milliarden Euro in den Breitbandausbau zu investieren. Ein erheblicher Teil soll in die ländlichen Räume fließen. Darauf haben wir geachtet. Hier ist der Nutzen besonders hoch“, betont CDU-Bundestagsabgeordneter Josef Rief.