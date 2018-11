Zu ihrem Jahreskonzert am Samstag, 1. Dezember, lädt die Musikkapelle Dürnau ins Kurzentrum Bad Buchau ein. Unter dem Dirigat von Christian Neuburger wird die Musikkapelle ab 19.30 Uhr ihr Konzert mit der Eröffnungsfanfare eröffnen, eine Festmusik der Stadt Wien von Richard Strauss, die für den Wiener Trompetenchor 1943 geschrieben wurde.

Die rund 50 Musiker geben zudem ein symphonisches Highlight von Gustav Holst zu Gehör. Die Second Suite in F für Militärkapelle ist eine vierteiliges Werk, das traditionelle englische Volkslieder zu einer großen Komposition verarbeitet. Im Anschluss daran wird es gespenstisch mit dem Stück „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina. Die Geschichte handelt von dem alten Schiffswrack der American Star. Die Komposition führt durch die Kabinen des berühmten Geisterschiffs.

Die Schlagzeuger der Kapelle werden den zweiten Teil mit einer Ensemble-Einlage eröffnen, mit „Something Just Like This“ von Coldplay-Frontmann Chris Martin. Mit dem ersten Werk von Alexander Reuber, einem jungen zeitgenössischen Komponisten, taucht die Kapelle ein in die Vergangenheit und führt in das sagenumwobene Atlantis. „Tanz der Vampire“ ist ein Musical mit viel Biss und schwarzem Humor, entstanden nach der Vorlage des gleichnamigen Kultfilms von Regisseur Roman Polanski, der bei dem Musical selbst Regie führte. Wolfgang Wössner hat mit diesem Werk ein gelungenes Arrangement für Blasorchester verfasst. Bill Conti dagegen hat sich mit seiner Filmmusik zu „Rocky“ verewigt. Der japanische Komponist Naohiro Iwai hat sich dieser Filmmusik angenommen und „Gonna Fly Now“ für Blasorchester arrangiert.