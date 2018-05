Gegenständliches und Abstraktes

Die Künstlerin Barbara Birk aus Bad Waldsee stellt derzeit im Gesundheitszentrum Federsee Werke aus verschiedensten Materialien und mit unterschiedlichen Techniken aus. Zu sehen sind die Arbeiten aus den vergangenen zwei Jahren noch bis zum 14. März.

Die 1969 in Bad Saulgau geborene Barbara Birk begann 2003 mit dem Malerhandwerk. Zunächst beschäftigte sie sich mit Gegenständlichem mit Acrylfarben. Bald darauf belegte sie verschiedene VHS-Kurse, um weitere Techniken zu erlernen. Seit Birk 2010 eine Weiterbildung zur Kunsttherapeutin bei Jens Drescher absolviert hat, malt sie auch Abstraktes mit Pigmenten (Gouaché). Birk: „Das Schöne an Pigmenten ist, dass sie abwaschbar sind. Dadurch wird das Bild leichter, blasser und somit auch ruhiger; wodurch ich mich beziehungsweise der Betrachter sich besser fühlt.“

Barbara Birk betreibt zusätzlich ein sogenanntes „Offenes Atelier“. Montags und dienstags ab 19 Uhr (mit Anmeldung unter Telefon 07524/1773) hilft sie Interessierten bei der Umsetzung von deren Ideen. Sie stellt nicht nur die Räume zur Verfügung, sondern auch ihre Materialien und ihre Erfahrungen.

Birks Arbeiten waren bereits in mehreren Ausstellungen zu sehen, etwa im Wohnpark in Bad Waldsee, im Schlosscafé in Wolfegg und im Parksanatorium in Aulendorf.

Zu sehen sind die Impressionen von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr im Gesundheitszentrum Federsee, Am Kurpark 1 (ehemals Seegasse 2/1) in Bad Buchau.