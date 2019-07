Gegen Hunger, Durst und Langeweile

Das Juli-Blatt des Kanzacher Jubiläumskalenders zeigt den Eingang der „Krone“, eine von ehemals drei Wirtschaften am Ort. Daneben gab es in jüngerer Zeit noch das Wirtshaus „Zum Löwen“ in der Marbacher Straße und vormals das Wirtshaus „Zum Hirsch“ an der Alten Poststraße nach Buchau.

Zur Krone, mitten im Dorf, gehörte ein Bräuhaus sowie ein Wasch- und Backhaus. Mitte der 1950er-Jahre wurde im Obergeschoss ein Saal eingerichtet, an dem viele Hochzeiten, Fasnetsbälle und sonstige Feste gefeiert wurden. Leuchtende Augen bekommen auch heute noch viele der heute 40- bis 50-Jährigen aus ganz Oberschwaben, war doch die Disco „Go-in“, die 1971 in den Räumen der Krone eröffnet wurde, für sie das zweite Wohnzimmer. Dieses Haus hat vieles gesehen, vom Kutschenhalt bis zum Tanzlokal, sogar ein Pferd wurde einmal in die Gaststube geführt, um eine Wette einzulösen. Wie beide, der Zwei- und der Vierbeiner, die Krone wieder verlassen haben – darüber wird nicht berichtet.

Wo die Wirtschaft stirbt, stirbt der Ort – diese Meinung vertritt eine Studie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingoldstadt aus dem Jahr 2013. Wahr ist auf jeden Fall, dass mit dem Verschwinden der Dorfwirtschaften auch ein großes Stück Dorfleben abhanden gekommen ist. Früher war es üblich, nach dem sonntäglichen Gottesdienst zum Frühschoppen zu gehen, um das Neueste zu erfahren und sich auszutauschen. Dabei wurde das eine oder andere Bier getrunken und um gegen den großen Hunger vor dem Mittagessen anzukämpfen, ein paar Bierstängel gevespert. Früher war es ohnehin nicht üblich, dass in den Wirtschaften gekocht wurde, es sei denn, es war angemeldet. Ob Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen, Jahrgängerfeiern, manchmal auch Kommunionsfeiern, an allen wichtigen und besonderen Ereignissen im Leben traf man sich in der Wirtschaft.

Darüber hinaus handelte es sich bis auf die allgemeine Metzelsupp mit Saumagenessen, das Gröschts- oder Kuttlaessen am Gumpigen Donnerstag oder das jährliche Rehessen, das der Jagdpächter des Ortes spendierte, überwiegend um Schankwirtschaften, an denen sich vor allem die Männer am Abend trafen, entweder zum Binokeln, Doppelkopf spielen oder Gaigla, zum Debattieren oder nur, um in Gesellschaft ein oder zwei Stein Bier zu trinken. Ebenso hat man beispielsweise auch Feuerwehrübungen, die Singstunde oder die Gemeinderatssitzung in der Wirtschaft ausklingen lassen. Falls man später noch einen kleinen Hunger verspürte, gab es ganz früher vielleicht ein paar Spiegeleier oder a Pärle Saitenwürst. Später hat es sich durchgesetzt, dass eine kleine Vesperkarte bereit gehalten wurde, typisch dafür war eine Tellersulz, Wurstsalat, saura Käs oder was in den 1960er Jahren modern war, einen Toast Hawaii, ein mit Käse überbackener Schinkentoast mit Ananas und, ganz wichtig, einer Cocktail-Kirsche.

Eine andere Spezialität dieser Zeit war ein halbes, knusprig frittiertes Hähnchen. Hierzu ging man in Kanzach selbstverständlich zur Maja en dr „Lea“. Dort trafen sich auch auswärtige Gruppen und Handwerker nach ihrem Feierabend und oft tat man gut daran, sich ein Plätzle zu reservieren. Außerdem war Maja eine Wirtin vom alten Schlag. Herzlich und resolut genug, um sich in der Männerwelt – auch nach manchem Bier oder Viertele – zu behaupten, aber auch so mütterlich, dass sie für alle Sorgen ihrer Gäste ein offenes Ohr hatte. Auch wurde es ihr nie zu viel. Hat noch jemand um Mitternacht ein halbes Hähnchen bestellt, hat sie es ohne großes Trara gemacht und die andere Hälfte einfach einem anderen Gast hingestellt, mit den Worten: „Komm, isses Du, du hoscht doch emmer Honger!“

Und was wäre eine richtige Wirtschaft ohne Stammtisch. Dieser Tisch war immer besonders gekennzeichnet, sei es durch ein Schild, eine Glocke oder einen auffallenden Aschenbecher, so dass diese Plätze auf jeden Fall für die jeweiligen Stammtischbrüder reserviert blieben. Bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts gab es den sogenannten „Honoratioren-Stammtisch“, dem zum Beispiel Bürgermeister, Lehrer, Handwerker oder begüterte Bauern angehörten. Ungefragt hätte niemand gewagt, sich dazuzusetzen und es galt als Ehre, wenn man gebeten wurde, auch am Tisch Platz zu nehmen. Allen Stammtischen gemein war das Debattieren und Philosophieren über Gott und die Welt, die große und die kommunale Politik, örtliche Begebenheiten und vieles mehr. Jeder konnte seine Meinung kund tun, wobei aber jeder genau wusste, dass man mit sofortigem Gegenwind zu rechnen hatte, was oftmals zu hitzigen Debatten geführt hat.

Diese noch vielen vertraute Wirtschaftskultur ist bereits in vielen Gemeinden Geschichte. Heutzutage geht man auf dem Land in Vereinsheime, Gemeindezentren oder man trinkt sein Bier alleine zu Hause vor dem Fernsehgerät. Wie sehr es allerdings den Leuten fehlt, sich in Gesellschaft zusammen an einen Tisch zu setzen und miteinander Zeit zu verbringen, zeigte der Erfolg, den Gisela Fischer und Walter Riegger mit ihrer Wochenend-Vesperstube in der Krone hatten. Schade, dass auch dies vor zwei Jahren ein Ende fand.