Gefährlicher Überholvorgang

Ein Schaden von 500 Euro ist am Donnerstag bei einem gefährlichen Überholmanöver in Kanzach entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhren gegen 10.50 Uhr ein Porsche und ein Sattelzug auf der L282 von Kanzach in Richtung Marbach. Der 61-jährige Autofahrer überholte den LKW. Als der Porsche bereits mitten im Überholvorgang war, zog der 25-jährige Lastwagenfahrer nach links, um einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen. Er übersah wohl, dass das Auto bereits neben ihm war. Der 61-Jährige musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um nicht mit dem Lastwagen zusammenzustoßen. Dennoch streifte der Auflieger den Außenspiegel des Porsche.