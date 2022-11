Gedenkfeiern zum Volkstrauertag und Totensonntag

In Bad Buchau findet am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, nach dem Gottesdienst, gegen 11 Uhr, am Krieger-Ehrenmal bei der Stiftskirche eine Gedenkfeier unter dem Leitgedanken „Unser Gedenken an den Krieg und seine Opfer ist stets verbunden mit dem Kampf um die Demokratie“ statt. In Kappel ist am Totensonntag, 20. November, nach dem Gottesdienst, gegen 9.45 Uhr, eine Gedenkfeier in der Kirche mit anschließender öffentlicher Kranzniederlegung am Ehrenmal. Die Bevölkerung ist zu beiden Feiern eingeladen.