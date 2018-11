Gedenkfeier erinnert an Juden in Buchau

Vor genau 80 Jahren, am 9. November 1938, brannten in ganz Nazi-Deutschland die Synagogen. Auch Bad Buchau hat in dieser Nacht den gewaltsamen Beginn der Auslöschung der jüdischen Gemeinde erlebt. Dieses Ereignis ist den Buchauern also auch räumlich sehr nahe gegangen. Der Holocaust hat sich auch hier ereignet. Beim Besuch im „Tal der ausgelöschten Gemeinden“ in Yad Vashem bei Jerusalem, wo der Vernichtung des jüdischen Lebens in ganz Europa gedacht wird, berührt es ganz eigenartig, den Namen „Bad Buchau“ in lateinischer und hebräischer Schrift zu lesen. Daher soll das Gedenken an diesen Abend aufrecht erhalten werden. Am Freitag, 9. November, ab 18 Uhr wird in der Stiftskirche mit einem ökumenischen Gottesdienst daran erinnert, der sich dann in einem Gang über den Synagogenplatz bis auf den jüdischen Friedhof fortsetzt.