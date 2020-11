Gedenken in minimalem Rahmen

Wieder einmal ist am Sonntag deutlich geworden, wie anders alles in diesem Jahr verläuft: Auch die Gemeinde Betzenweiler hat den Volkstrauertag nur in minimalem Rahmen begehen können. Dennoch sei es wichtig, das Gedenken aufrecht zu erhalten, so Bürgermeister Tobias Wäscher (rechts). Er hatte sich zusammen mit Felix Gehweiler (links), Vorsitzender der Bürgersöhne 1804, und Josef Menz (Mitte), des Bürgervereins zum Gedenken an die Opfer aus Kriegen und Gewalt 1871, auf dem Kirchplatz getroffen. Zusammen wurde über Kriege, ihre Opfer und die gesellschaftliche Entwicklung diskutiert und anschließend der Gefallenen und Vermissten gedacht. Foto: Georg Gehweiler.